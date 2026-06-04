La familia de Paquita la del Barrio busca a su nieta Kelly Ariadne desaparecida en San Miguel de Allende

La familia de Paquita la del Barrio vive una verdadera pesadilla después de que su nieta Kelly Ariadne desapareció en San Miguel de Allende, Guanajuato. La joven de 28 años fue vista por última vez el 20 de mayo en las calles de la ciudad.

La familia de Paquita la del Barrio vive una verdadera pesadilla después de que su nieta Kelly Ariadne desapareció en San Miguel de Allende, Guanajuato .

La joven de 28 años fue vista por última vez el 20 de mayo en las calles de la ciudad. Kelly Ariadne es la hija mayor de Miguel Gerardo Viveros y tiene un rostro con muchas pecas, cabello negro largo y rizado, ojos café oscuro y tatuajes en el brazo izquierdo.

La familia de Paquita la del Barrio ha compartido una ficha de búsqueda para localizar a la joven y pide a sus amigos, conocidos y familiares que compartan la publicación para ayudar a encontrarla. La ficha de búsqueda describe a Kelly Ariadne como una joven de complexión delgada y tez blanca, con cabello negro largo y rizado, ojos café oscuro y muchas pecas en el rostro.

También tiene tatuajes en el brazo izquierdo, un ave fénix, flores y alas de ángel. La familia de Paquita la del Barrio ha estado viviendo una situación muy difícil después de la desaparición de su nieta y pide a la comunidad que les ayude a encontrarla. La búsqueda de Kelly Ariadne se ha extendido a las redes sociales y se ha compartido la ficha de búsqueda para que la gente pueda ayudar a encontrarla.

La familia de Paquita la del Barrio agradece a todos aquellos que compartan la publicación y ayuden a encontrar a su nieta. La situación es muy difícil y la familia necesita la ayuda de la comunidad para encontrar a Kelly Ariadne. La búsqueda de la joven continúa y la familia pide que se compartan todas las informaciones que puedan ayudar a encontrarla





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