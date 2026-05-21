La familia Weinberg, señalada como socia y prestanombres de García Luna en su cargo como secretario de Seguridad Pública, deberá tendencia a unos 578.5 millones de dólares al Estado mexicano. La familia Weinberg estaba en un caso civil promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación con suposiciones de defraudación de dinero público y contratos inflados en seguridad y tecnología. El acuerdo con la UIF incluye una fase de negociación con García Luna en el intercambio de información y cooperación internacional, ya que desde el sexenio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, ha intentado recuperar activos relacionados con un esquema de contratación pública ilícita relacionado al exsecretario de Seguridad Pública Federal.

La familia Weinberg deberá pagar a México 578.5 millones de dólares como reparación del daño patrimonial en un caso de corrupción relacionado a los contratos inflados en seguridad y tecnología en ese entonces, cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón.

Además, el 2 de mayo de 2025, García Luna y su esposa fueron condenados a pagar a México 2.488 billones 855 millones 216 dólares, siendo actualmente en una fase de negociación con la UIF para recuperar activos y liquidar sumas determinadas por la autoridad judicial. Desde el sexenio pasado, Hacienda ha intentado recuperar activos vinculados a García Luna, y actualmente, Francia y Estados Unidos negocian un acuerdo basado en el intercambio de información y cooperación internacional para alcanzar reducciones en aranceles entre ambas naciones por valor de por lo menos 30 mil millones de dólares





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