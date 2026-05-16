La Fed al borde del choque: Powell se mantiene como máximo dirigente luego de las críticas y presiones por parte de Trump

El Banco Central estadounidense, Powell, que encabezó la Fed en 2018 con Trump, continúa liderando el organismo luego de que el mandatario estadounidense atacara fuertemente durante años y presionara a más de un punto para que bajara los tipos de interés. Sin embargo, la situación se complica por la inflación y la poca disposición del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para modificar el actual enfoque de la política monetaria de la Fed.

El Banco Central estadounidense, Powell , figura recortada anteriormente en banca de inversión y que trabajó también como subsecretario del Tesoro, lideró el organismo en 2018 después de que Trump lo nominase para suceder aEl republicano lo alabó entonces por su capacidad para lograr consensos y su entendimiento de los mecanismos que hacen crecer a una economía.

En el momento de acceder a la presidencia de la Fed, con los tipos en torno al Estados Unidos crecía por encima del 4%, el paro estaba en mínimos históricos y las latasas de interés cuatro veces durante el primer año de mandato de Powell, lo que eventualmente concedería un espacio de maniobra crucial a la institución ante lo que se avecinaba.frenada de golpe por la primera oleada de contagios del, la Fed convocó una junta de emergencia en la que recortó el referencial en un punto y medio hasta dejarlo virtualmente en el 0%.

Ahí permanecerían las tasas durante casi dos años, hasta que en febrero de 2022, con los precios incrementándose casi a un 8% interanual, la entidad viró de dirección. , la Fed, incapaz de enfriar la inflación, elevó los tipos de manera continuada hasta incrementar en conjunto los tipos en más de cinco puntos porcentuales.

También nominado por Trump, ha criticado abiertamente el que la entidad apostara por mantener un perfil expansivo durante tanto tiempo, deparando un quinquenio deEl retorno al poder en 2025 de Trump, el hombre que lo había elogiado por su dominio de los fundamentos económicos, trajo nuevas turbulencias para el ya para ese entonces expresidente de la Fed. El republicano, que ya había pedido mayor flexibilización a Powell en su primer mandato, eleva el tono y presiona públicamente al máximo dirigente de la Fed para que baje los tipos más rápido, ya con la inflación moderándose, aunque todavía por encima del 2%.

El presidente estadounidense acabó atacando personalmente a Powell, al que llegó a llamar "cretino" y al que ha acusado de perjudicar la economía del país al no atender sus peticiones por una rebaja más agresiva de losculmó en la apertura de una investigación penal contra el economista por un supuesto en abril, después de que un juez federal dictaminara que la acusación tenía motivación política y ante la amenaza de un senador republicano que dijo que no desbloquearía la candidatura de Kevin Warsh hasta que se archivara la causa, el Departamento de Justicia anunció que desechaba el caso.

Pese a ello, la Casa Blanca ordenó una investigación interna de la Fed por los sobrecostos y Powell, en contra de la tradición, anunció que permanecerá como miembro de la junta de gobernadores (puede permanecer en el asiento en enero de 2028) hasta que esas pesquisas no concluyan. De este modo, Warsh hereda a partir de este viernes la Fed en un ambiente enrarecido por las coacciones contra su expresidente y las ansias de Trump porque se rebajen de manera sustancial los tipos.

Esto último se antoja complicado por la inflación que está deparando la guerra contra Irán y la poca predisposición que han mostrado los actuales miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para modificar el actual enfoque de la política monetaria de la Fed





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