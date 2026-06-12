La Feria de Doctor Mora se celebrará del 12 al 21 de junio con presentaciones musicales y actividades recreativas

La feria reunirá música, tradición y vigilancia especial, con una inversión aproximada de 12.5 millones de pesos. Las presentaciones musicales tendrán un costo que oscila entre los 100 y los 200 pesos, y la venta de bebidas alcohólicas se realizará únicamente en cuatro barras.

La Feria de Doctor Mora se celebrará del 12 al 21 de junio con presentaciones musicales , actividades recreativas y un operativo especial. La feria reunirá música, tradición y vigilancia especial.

A partir del 12 y hasta el 21 de junio se llevarán a cabo los festejos de la feria, entre otros. Diversas corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales serán las encargadas de resguardar los eventos. Para los festejos de este año, el gobierno municipal destinó una inversión aproximada de 12.5 millones de pesos, siendo la empresa Producciones Discográficas FRA la encargada de organizar las presentaciones del cartel artístico.

De acuerdo con el programa, algunas presentaciones musicales tendrán un costo que oscila entre los 100 y los 200 pesos. Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas al interior del recinto ferial se realizará únicamente en cuatro barras que estarán ubicadas dentro del Teatro del Pueblo y ofrecerán bebidas de bajo contenido alcohólico.

La venta de bebidas tendrá como horario límite media hora después de que concluya la presentación artística correspondiente, por lo que todas las barras deberán cerrar dentro de ese margen. El 12 de junio se presentará el evento denominado Sonidera, a cargo de Sonido Famoso y Sonido Rayo, con un costo de 100 pesos. Para el 13 de junio se presentarán Los Dos Carnales, con un costo de 200 pesos.

El 15 habrá una función de lucha libre con promoción de 2x1 y un costo de 100 pesos. Mientras que el 16 de junio actuarán Conjunto Amanecer y Grupo Bravoso, también con un costo de 100 pesos. Para el 17 de junio está programada la presentación de Liberación, con un costo de 150 pesos. El 18 de junio se presentará Guerreras K-Pop, con entrada de 100 pesos.

El 19 de junio estará el Mariachi Divo de Juárez, con un costo de 150 pesos. El 20 de junio actuará Marca Registrada, con boletos de 200 pesos. Y finalmente, el 21 de junio se presentarán Los Ávila, con un costo de 100 pesos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades municipales, la seguridad durante los días de feria se llevará a cabo en coordinación con corporaciones y elementos de municipios vecinos, así como con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Además, se contará con la presencia de elementos y unidades de la Guardia Nacional e incluso de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional





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