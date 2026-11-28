La FIL de Guadalajara celebra su 40 aniversario con Italia como país invitado, honrando a Juan Rulfo y recibiendo a autores como Salman Rushdie y Gioconda Belli.

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara inicia oficialmente sus actividades este sábado, marcando el comienzo de una edición histórica que conmemora cuatro décadas de existencia. Este evento, reconocido como la celebración más importante del mundo en habla hispana, recibe a Italia como la invitada de honor, destacando una rica programación cultural y literaria que se extenderá hasta el 6 de diciembre.

La inauguración de la FIL 40 destaca la participación de Italia y autores globales

La ceremonia de apertura se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre y estará marcada por el reconocimiento a la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Esta autora recibir el premio FIL de Literatura en Lenguas Romance, consolidando su trayectoria literaria ante la comunidad internacional. Belli tendrá una agenda extensa que incluye una charla dirigida específicamente a jóvenes y una lectura especial junto a las ganadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción que ella misma obtuvo en el año 2008.

Also read Isaac Hernández presenta su primer libro infantil 'El Patio' en la FIL Guadalajara

En paralelo, el autor británico Salman Rushdie visitará por tercera ocasión la feria para ofrecer una charla el mismo día 28 de noviembre. Su presencia se espera que genere una de las mayores concurrencias durante el primer fin de semana del evento. Rushdie abordará temas relacionados con su reciente libro 'Cuchillo', obra en la que narra el intento de asesinato que sufrió en el año 2022, ofreciendo a los asistentes una perspectiva íntima sobre este suceso crítico.

Homenaje a Juan Rulfo y nuevas figuras literarias en la programación

La FIL rendirá un homenaje póstumo al escritor mexicano Juan Rulfo, conmemorando el 40 aniversario de su fallecimiento. Para esta ocasión, se ha montado un pabellón inmersivo diseñado especialmente para permitir que los asistentes se sumerjan en el universo literario de 'Pedro Páramo', la obra más célebre de Rulfo. Esta experiencia visual y sensorial busca conectar a las nuevas generaciones con el legado del autor mexicano.

La escritora chilena Isabel Allende también tendrá una participación destacada en esta edición especial de la feria. Allende se incorpora a la programación tras haber ganado el premio Planeta 2026, un logro reciente que aumenta su perfil público. La autora de 'La casa de los espíritus' presentará su nuevo libro titulado 'La hora antes del alba' y mantendrá un encuentro directo con estudiantes, compartiendo insights sobre su proceso creativo.

Alcance global y proyección hacia futuras generaciones literarias

La organización de la FIL espera una asistencia total de 950 mil personas durante el periodo que va del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Para lograr este volumen, la feria desplegará cerca de 3 mil actividades distribuidas en 26 días. De estas, 650 corresponden específicamente a presentaciones de libros, atendiendo a la presencia confirmada de 900 escritores procedentes de 41 países diferentes.

Una de las iniciativas clave de esta edición es el programa '26 en el 26', diseñado para reunir a 26 escritoras y escritores menores de 40 años. Estos autores representan trece países de habla hispana y nacieron entre los años 1986 y 2000, permitiendo explorar la diversidad geográfica y temática de la generación más joven. Este enfoque busca visibilizar las nuevas voces que están dando forma al futuro de la narrativa hispana.

La delegación italiana, como país invitado, desplegará un programa robusto con 120 actividades y la participación de 58 escritoras y escritores de diversas edades y géneros literarios. Bajo el lema 'El mundo nos habla como un gran libro', Italia también presentará una decena de exposiciones artísticas que abarcan desde clásicos como Caravaggio hasta reinterpretaciones contemporáneas de 'Pinocchio'. Estas muestras ilustrarán las transformaciones en la arquitectura, infraestructura y paisajes de la nación europea.

Además del aspecto cultural y de consumo público, la feria servirá como un nodo profesional para el sector editorial. Se prevé la asistencia de 18 mil profesionales del libro provenientes de 60 países. Estos expertos utilizarán los espacios de la FIL para negociar y promover sus catálogos editoriales, así como para participar en actividades formativas dirigidas a la profesionalización de todos los eslabones de la cadena de producción editorial.