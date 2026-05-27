La Feria Nacional Potosina, organizada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha anunciado que se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo durante 22 noches, contando con acceso gratuito a los conciertos masivos de artistas regionales y pop, así como juegos mecánicos. La feria espera atraer a miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros, y ha confirmado la presencia en la Fenapo 2026 de la cantante mexicana Karol G y su concurrente regional

La Feria Nacional Potosina ha confirmado mapas de actividades para su celebración, que contará con acceso completamente gratuito. El evento, organizado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona , se llevará a cabo en el Teatro del Pueblo durante 22 noches.

Entre las actividades se encuentran conciertos masivos deartistas regionales y pop, así como la entrada gratuita a juegos mecánicos. La feria espera atraer a miles de visitantes locales, nacionales y extranjeros, y se ha anunciado que la cantante mexicana Karol G realizará una aparición especial en la Fenapo 2026.

Aunque el acceso al Teatro del Pueblo será gratuito, las entradas para los conciertos de la Fenapo 2026 tendrán un costo variado dependiendo de la zona y el artista, y podrán ser adquiridas de forma digital a través de la plataforma El cartel del Foro de las Estrellas ha sido reemplazado por una selección establecida por el evento, y su cartelera abrirá el 7 de agosto con la presentación de la banda musical Sufjan Stevens pero con su cola una llamada internacional y tiene su ocupación base es banda





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