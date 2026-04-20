La FIA implementa ajustes técnicos y de seguridad en la F1 para el Gran Premio de Miami

La Federación Internacional del Automóvil ha confirmado cambios significativos en el reglamento de la Fórmula 1 tras las quejas de los pilotos sobre seguridad y gestión energética.

La Fórmula 1 se prepara para una transformación significativa en su reglamentación técnica y deportiva a partir del próximo Gran Premio de Miami, que marcará la cuarta parada del calendario mundial en el primer fin de semana de mayo.

Esta decisión surge tras una serie de reuniones estratégicas entre la FIA, los directores de equipo y los fabricantes de unidades de potencia, quienes han buscado responder de manera directa a las preocupaciones manifestadas por los pilotos durante las intensas pruebas disputadas en Australia, China y Japón. El objetivo principal de estos ajustes es garantizar la seguridad en pista, mitigar los riesgos derivados de la complejidad técnica de los monoplazas actuales y equilibrar el protagonismo entre los sistemas de propulsión eléctrica y los motores de combustión interna, sin alterar de forma drástica la naturaleza competitiva de la categoría reina del automovilismo. Uno de los pilares de esta reforma se centra en la gestión de la energía eléctrica, específicamente en la optimización del sistema MGU-K. Se han introducido parámetros más estrictos sobre el despliegue de potencia, limitando el superclipping —fenómeno donde los motores híbridos agotan su energía en rectas largas— a un margen de entre dos y cuatro segundos por vuelta. Esta medida busca no solo reducir la carga de trabajo mental del piloto durante la carrera, sino también estabilizar el rendimiento del vehículo al limitar la descarga de energía a +150 kilovatios. Asimismo, para mejorar la seguridad en los momentos críticos de las salidas, se implementará un software inteligente capaz de detectar aceleraciones anormales tras soltar el embrague, activando automáticamente un despliegue de potencia auxiliar para evitar colisiones y comunicando la incidencia mediante luces intermitentes a los pilotos que circulan por detrás. Además de las innovaciones en el tren motriz, la FIA ha prestado especial atención a las condiciones de pista, elevando las temperaturas de las mantas térmicas para los neumáticos de compuesto intermedio. Este cambio responde a las peticiones del gremio de pilotos, quienes buscaban un mayor agarre desde los primeros instantes en circuitos mojados. En paralelo, se ha buscado simplificar la señalización visual trasera para que, bajo condiciones de visibilidad adversa, los competidores puedan reaccionar con mayor rapidez y precisión ante el coche que los precede. Estas modificaciones definitivas, que serán votadas electrónicamente por el Consejo Mundial del Deporte del Motor, reflejan una voluntad de mejora continua y adaptabilidad técnica, asegurando que la Fórmula 1 se mantenga como el pináculo tecnológico del deporte mientras prioriza la integridad física de quienes protagonizan el espectáculo en el asfalto





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