La Fiesta del Libro y la Rosa celebra su mayoría de edad con un enfoque en la cultura de paz y la participación juvenil

La edición de este año de la Fiesta del Libro y la Rosa, organizada por la UNAM, abordará temas cruciales como la violencia y la polarización, con un enfoque en la participación activa de los jóvenes y la promoción de la cultura de paz. El evento contará con un amplio programa de actividades, incluyendo mesas redondas, conversatorios, talleres y la participación de destacados autores y artistas.

La Fiesta del Libro y la Rosa, un evento emblemático de la cultura mexicana, se prepara para celebrar su mayoría de edad, aunque su madurez como proyecto editorial y cultural ya es incuestionable. Organizada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM , esta edición promete superar las expectativas con una programación diversa y enriquecedora que se desarrollará del 23 al 26 de abril en el Centro Cultural Universitario y otras sedes universitarias.

El encuentro, abierto a todo el público, contará con más de 500 actividades y un eje temático central: la cultura de paz, bajo el lema “Nombrar para existir”. Esta edición reunirá a una pléyade de escritores, académicos, artistas y lectores, y albergará más de 180 stands que ofrecerán una amplia variedad de libros y productos relacionados con la cultura. Entre los invitados de honor se encuentran figuras destacadas de la literatura contemporánea, como Dolores Reyes, Brenda Navarro, María Negroni, Antonio Ortuño y Roger Bartra, así como personalidades del mundo del cine y la actuación, como Joaquín Cosío y Arcelia Ramírez.

La inauguración, programada para el jueves 23 de abril, coincidirá con el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, fecha clave que dio origen a este evento. El conversatorio inaugural, titulado “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, abordará uno de los temas centrales de esta edición: la violencia en todas sus manifestaciones y la necesidad de nombrarla a través de la escritura como una forma de resistencia y memoria. Además, se rendirá un homenaje al renombrado historiador Miguel León-Portilla en el centenario de su nacimiento, y se presentará el libro “Tiro libre. Relatos cancheros sobre futbol”, una antología de textos deportivos que será distribuida a estudiantes de nivel medio superior.

Esta presentación, realizada en la Casa Universitaria del Libro UNAM, contó con la participación de representantes de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, la Revista de la Universidad de México y el Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras, bajo la coordinación de Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, resaltando la importancia de la colaboración institucional para el éxito del evento. El programa de actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa profundizará en temas cruciales de la sociedad actual, como las desapariciones forzadas, la violencia de género, la polarización ideológica y la crisis social, desde una perspectiva literaria y cultural.

Se llevarán a cabo mesas redondas, conversatorios y talleres que buscarán generar reflexión y diálogo en torno a estas problemáticas. La literatura jugará un papel fundamental al nombrar y visibilizar las historias de las víctimas, ofreciendo un espacio para que sus voces sean escuchadas. Julia Santibáñez, responsable de Literatura UNAM, enfatizó la importancia de este compromiso: “Nombrar para existir es nuestro compromiso. Si nos seguimos reuniendo en torno a los libros es porque no se nos acaban las preguntas ni los pendientes ni las urgencias. Seguimos gravitando ahí. Las inconformidades nos siguen empujando a gravitar en torno a los libros para encontrar respuestas. Porque nos urge una verdadera cultura de paz y de conciencia humana”.

El programa también incluirá discusiones sobre derechos humanos, juventudes y cultura digital, así como el análisis de las nuevas formas de violencia que se manifiestan en el entorno virtual, como la llamada “machósfera”. El objetivo es ampliar la concepción de la cultura de paz, trascendiendo la simple ausencia de conflicto y promoviendo una práctica activa basada en el reconocimiento, la empatía y la justicia social. La reflexión sobre la violencia, en particular, estará presente a lo largo de toda la fiesta, buscando generar conciencia sobre la gravedad de la situación en el país y el papel fundamental que la literatura puede desempeñar para generar memoria y justicia.

Esta edición de la Fiesta del Libro y la Rosa pondrá especial énfasis en la participación de los jóvenes, tanto como público como creadores de cultura. Se han diseñado talleres, espacios de mediación lectora y actividades específicas para niños y jóvenes, brindándoles la oportunidad de moderar, escribir y dialogar. Rosa Beltrán, coordinadora de Cultura UNAM, destacó la evolución del evento y su creciente apertura hacia las nuevas generaciones: “La Fiesta del Libro y la Rosa por supuesto ha ido cambiando su carácter. Por ejemplo, en esta feria hay jóvenes estudiantes que forman parte del consejo, pero otros más participan como moderadores, son quienes presentan a los autores”.

La intención es fomentar una cultura participativa, donde los jóvenes no sean meros espectadores, sino agentes activos en la creación y transformación de la cultura. Jorge Comensal, director de la Revista de la Universidad de México, enfatizó la relevancia de abordar la polarización ideológica que afecta a la juventud. El evento se propone como un espacio de diálogo y encuentro, donde diferentes perspectivas puedan convivir y enriquecerse mutuamente. La Fiesta del Libro y la Rosa se consolida así como un evento crucial para la promoción de la lectura, la reflexión cultural y la construcción de una sociedad más justa y pacífica, involucrando a la juventud en el proceso.





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