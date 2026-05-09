La FIFA confirma artistas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos

La FIFA ha anunciado a los artistas internacionales y locales para encabezar las ceremonias inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene banda sonora. La FIFA confirmó a los artistas que encabezarán las ceremonias inaugurales en México , Canadá y Estados Unidos , en lo que será la primera edición del torneo con tres eventos de apertura distintos repartidos entre los países anfitriones.

El torneo comenzará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México y, por primera vez en la historia del Mundial, cada nación sede tendrá su propia ceremonia inaugural antes del debut de su selección. México será el encargado de dar el primer gran espectáculo del torneo el jueves 11 de junio en el llamado Estadio Ciudad de México, previo al partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica.

La FIFA informó que la ceremonia arrancará 90 minutos antes del silbatazo inicial y estará centrada en la cultura mexicana, con música, danza, arte popular y participación de talentos indígenas y artistas folclóricos. Entre los artistas confirmados para el espectáculo destacan: ManáAlejandro FernándezBelindaDanny OceanJ BalvinLila DownsLos Ángeles AzulesTyla El concepto visual de la ceremnía mexicana estará inspirado en el papel picado, símbolo tradicional de las celebraciones populares en el país.

Además, el estadio hará historia al convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986. Un día después, el viernes 12 de junio, Estados Unidos celebrará su propia ceremonia inaugural en Los Ángeles, previo al encuentro entre la selección estadounidense y Paraguay. La FIFA adelantó que el espectáculo buscará reflejar el peso cultural y mediático de Estados Unidos, con una producción enfocada en entretenimiento masivo, efectos visuales y producciones en vivo.

Los artistas confirmados son: Katy PerryFutureAnittaLISARemaTyla La ceremonia se realizará en el Estadio Los Ángeles y comenzará 90 minutos antes del inicio del partido. Según la FIFA, el evento estará conectado creativamente con las ceremonias de México y Canadá bajo un mismo concepto: “un solo corazón”, que representa la unión de los aficionados a través del futbol. Toronto será la sede de la ceremonia inaugural canadiense, también el 12 de junio, antes del duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El espectáculo buscará representar la diversidad cultural canadiense mediante un mosaico inspirado en el trofeo de la Copa Mundial. Los artistas confirmados incluyen a: Alanis MorissetteMichael BubléAlessia CaraJessie ReyezElyannaNora FatehiSanjoyVegedreamWilliam Prince La ceremonia iniciará a las 13:30 horas locales y estará conectada con las celebraciones de México y Estados Unidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que las ceremonias fueron diseñadas para reflejar la identidad cultural de cada nación anfitriona sin perder la idea de unidad continental.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede repartidas entre México, Canadá y Estados Unidos





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