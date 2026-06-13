La FIFA implementa nuevo protocolo para los himnos nacionales en el Mundial 2026

Todos los jugadores convocados, titulares y suplentes, cantarán juntos los himnos antes de cada partido, reforzando la unión del equipo y creando una nueva tradición en el fútbol mundial.

Los amantes del fútbol tienen en su memoria muchas imágenes de planteles cantando el himno previo a un determinado encuentro. Lo curioso es que, a partir de ahora, la FIFA ha implementado un cambio de protocolo que busca potenciar el espíritu de equipo: los 26 futbolistas convocados de cada selección ingresan al campo para entonar el himno nacional , sin importar si son titulares o suplentes.

Cada determinación que se toma tiene un proceso de análisis previo. Por ejemplo, el origen de esta iniciativa se remonta a una charla entre el presidente de la FIFA y algunos referentes del fútbol mundial. Hoy, vimos uno de los grandes cambios introducidos por FIFA para el Mundial. Al momento del himno, se forman no solo los titulares de los equipos, sino todos los jugadores convocados.

Aquel día, al no ser parte del once inicial, el jugador no pudo cantar el himno desde el campo de juego junto a sus compañeros. Explosiva declaración de una estrella de Brasil contra su propia afición. Aunque Del Piero terminó siendo la figura que selló la clasificación de Italia a la gran final tras ingresar desde el banquillo, aquel instante de desconexión antes del partido siempre le dejó la sensación de haberse perdido algo único.

Se busca así que los 26 futbolistas se sientan parte del ritual desde el primer segundo, reforzando la unión del grupo ante la magnitud del evento. La nueva tradición tuvo su debut durante la ceremonia inaugural en el Estadio de la Ciudad de México. La postal fue imponente: los 26 integrantes de las selecciones de México y Sudáfrica formaron una fila extensa junto a las banderas gigantes, entonando sus himnos con el mismo protagonismo.

La imagen, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y fue destacada por las transmisiones internacionales, muestra a los suplentes viviendo la previa con la misma intensidad que aquellos que están por comenzar el encuentro. La FIFA confirmó que este formato se mantendrá durante todo el Mundial 2026, consolidando una nueva forma de entender el compañerismo en el deporte de élite.

Si bien este certamen ha incorporado diversas actualizaciones reglamentarias, la presencia de la totalidad de la plantilla durante los himnos ha sido, sin duda, el toque humano y emotivo más aplaudido por la afición





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