La FIFA presenta un nuevo plan para las ceremonias de los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha presentado un nuevo plan para las ceremonias de los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El objetivo es crear un momento de unidad y emoción entre los jugadores, árbitros y aficionados.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha presentado un nuevo plan para las ceremonias de los himnos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El objetivo es crear un momento de unidad y emoción entre los jugadores, árbitros y aficionados. Los futbolistas entrarán al campo a través de los túneles más cercanos a su portería, junto con los niños que los acompañan, y se reunirán en el círculo central para la ceremonia. Esto se considera importante para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que cree que generará un sentimiento de unidad.

Además, se incluirán banderas gigantes en cada una de las mitades de la cancha, fuegos pirotécnicos y humo de colores. Conforme el torneo avance a las fases de eliminación directa, los protocolos de la ceremonia de los himnos también serán modificados. El plan de la FIFA con este nuevo protocolo de ceremonia de los himnos es involucrar a todos los aficionados sin importar su asiento.

El canal Televisa será el encargado de emitir los partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana, además de otros 29 juegos del torneo, incluyendo las dos semifinales y la final





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