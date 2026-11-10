La frenética desaceleración de México frente al nearshoring y la IA

El análisis de la Casa de Bolsa TRF revela que el 1.5% de crecimiento de México es insuficiente para capitalizar oportunidades clave en nearshoring e inteligencia artificial.

El mercado financiero nacional se encuentra ante un escenario paradójico que va más allá del ruido político o las decisiones inminentes de la política monetaria. La Casa de Bolsa TRF, bajo la dirección de Carlos Septién Michel, ha publicado un análisis que señala una preocupación estructural: México está creciendo, pero a un ritmo insuficiente para capitalizar una de las mayores oportunidades económicas de las últimas décadas.

Cifras de crecimiento insuficientes y contexto interno

Las expectativas económicas para México rondan el 1.5% de crecimiento para este año y poco más del 2% para el próximo ejercicio fiscal. Aunque estas cifras son positivas en términos absolutos, resultan inadecuadas para un país que requiere generar cientos de miles de empleos formales cada año y atraer inversiones de largo plazo. La desaceleración no proviene del exterior, ya que las exportaciones manufactureras, que representan cerca del 40% de la actividad económica vinculada al comercio internacional, continúan mostrando fortaleza sostenida.

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El problema central reside en el dinamismo interno. La inversión privada sigue sin recuperar el impulso esperado y el consumo interno comienza a mostrar señales de agotamiento tras varios años de actuar como el principal motor del crecimiento económico. En el mercado financiero existe una percepción consolidada entre los inversionistas, quienes observan con cautela las modificaciones institucionales impulsadas en los últimos años.

Certidumbre jurídica y costos financieros globales

Los actores económicos siguen esperando señales más contundentes de certidumbre jurídica antes de comprometer nuevos capitales en el territorio nacional. No es casualidad que numerosos proyectos estratégicos permanezcan en pausa, a pesar del discurso gubernamental favorable al nearshoring. Esta cautela se intensifica en un contexto internacional cada vez más exigente financieramente.

La deuda pública de las economías desarrolladas se encuentra en máximos históricos, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense a diez años operan en niveles superiores al 5%. Este escenario obliga a que cada proyecto de inversión compita con rendimientos más elevados en un mercado global donde el dinero ha vuelto a tener un precio elevado. El dinero se encarece y la competencia por el capital extranjero se torna más agresiva.

La revolución de la inteligencia artificial y el desafío estratégico

El análisis de TRF destaca que el mundo podría estar entrando en un nuevo ciclo de expansión impulsado por la inteligencia artificial. Empresas y gobiernos están destinando miles de millones de dólares a infraestructura tecnológica, centros de datos y automatización. La pregunta fundamental es si México logrará integrarse a esa ola tecnológica o si se conformará únicamente como una plataforma manufacturera tradicional.

Desde la óptica estratégica de TRF, el verdadero desafío no es económico, sino de velocidad y ejecución. El país cuenta con acceso privilegiado al mercado más grande del mundo, una posición geográfica envidiable y un bono demográfico, aunque este último se está agotando rápidamente. Lo que falta no son las oportunidades, sino la agilidad institucional para aprovecharlas antes que otros actores regionales lo hagan primero.

Política monetaria de Banxico y proyectos de infraestructura

En el ámbito de la política monetaria, el Banco de México (Banxico) y su titular Victoria Rodríguez Ceja explicaron que el recorte de 25 puntos base a la tasa de interés, ubicándola en el 6.25%, era una posibilidad analizada desde la reunión de septiembre. La decisión se apoyó en la evaluación del entorno inflacionario y en el impacto limitado de los aumentos en los precios de los energéticos, gracias a las medidas de estabilización del gobierno federal.

Rodríguez Ceja destacó que el peso mantiene una apreciación respecto al promedio observado en 2025 y sostuvo que el traspaso de las variaciones cambiarias a la inflación en México sigue siendo reducido. Paralelamente, en el sector de infraestructura, HYCSA lidera un consorcio junto a Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste.

Este consorcio obtuvo un contrato por 3,687.96 millones de pesos para diseñar y construir seis estaciones del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo. La obra abarca un corredor de 396.3 kilómetros e incluye terminales en General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo. Con una participación del 54%, HYCSA desarrolla la infraestructura clave para la conectividad entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.