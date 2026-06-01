La Furia Roja de España muestra su entusiasmo por disputar un partido en el Estadio Guadalajara

La selección europea ha compartido un mensaje en sus redes sociales expresando su deseo de jugar en el Estadio Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara. La respuesta del Guadalajara ha sido inmediata, y a través de sus redes sociales, la institución rojiblanca ha retomado el mensaje de la selección europea y respondido con un gesto cordial hacia los visitantes internacionales.

La Furia Roja de España mostró su entusiasmo por disputar un partido en el Estadio Guadalajara , sede de las Chivas, durante la Copa del Mundo.

La selección europea compartió un mensaje en sus redes sociales expresando su deseo de jugar en ese estadio y en la ciudad de Guadalajara. La respuesta del Guadalajara no tardó en aparecer, y a través de sus redes sociales, la institución rojiblanca retomó el mensaje de la selección europea y respondió con un gesto cordial hacia los visitantes internacionales.

El cruce entre ambas cuentas generó comentarios positivos entre seguidores del fútbol, quienes celebraron el intercambio previo al arribo de una de las selecciones más importantes del planeta. España tiene programado su compromiso frente a Uruguay para el viernes 26 de junio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido corresponderá al Grupo H y colocará a Guadalajara como uno de los focos principales de atención durante la Copa del Mundo, torneo que cada vez se encuentra más cerca de levantar el telón. La publicación de la selección europea en sus redes sociales despertó múltiples reacciones entre seguidores del fútbol internacional, aunque una de las más comentadas surgió desde la propia selección de España.

El combinado europeo utilizó su cuenta oficial de X para compartir un mensaje que de inmediato llamó la atención de los aficionados tapatíos. La respuesta del Guadalajara fue inmediata, y a través de sus redes sociales, la institución rojiblanca retomó el mensaje de la selección europea y respondió con un gesto cordial hacia los visitantes internacionales.

El cruce entre ambas cuentas generó comentarios positivos entre seguidores del fútbol, quienes celebraron el intercambio previo al arribo de una de las selecciones más importantes del planeta. La Furia Roja de España tiene programado su compromiso frente a Uruguay para el viernes 26 de junio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido corresponderá al Grupo H y colocará a Guadalajara como uno de los focos principales de atención durante la Copa del Mundo, torneo que cada vez se encuentra más cerca de levantar el telón. La selección europea ha estado difundiendo imágenes de su llegada a México, y la publicación de la selección de España en sus redes sociales ha despertado múltiples reacciones entre seguidores del fútbol internacional.

El combinado europeo ha estado utilizando su cuenta oficial de X para compartir mensajes que de inmediato llaman la atención de los aficionados tapatíos





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