La Global Sumud Flotilla: Navegando hacia Gaza contra el bloqueo y el silencio mundial

Un documentalista mexicano se une a la Global Sumud Flotilla, una misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí a Gaza. Relato de un viaje que comenzó mucho antes de embarcarse, marcado por la experiencia en campos de refugiados y la convicción de la necesidad de actuar ante el sufrimiento palestino.

DOMINGA.– Algunos viajes comienzan mucho antes de abordar un barco. El mío se inició hace casi una década, mientras trabajaba como documentalista en Medio Oriente. Durante años, filmé la vida en campos de refugiados palestinos en países como Líbano y Jordania. Fui testigo de la realidad de familias desplazadas, niños que crecían en medio de ruinas, comunidades enteras reducidas a sobrevivir bajo un sistema que las mantenía en la invisibilidad.

Desde entonces, Palestina dejó de ser un punto lejano en el mapa y se transformó en una herida abierta. Este verano, me encontraba en Siria documentando un país atrapado entre la calma y la guerra. Recorrí Damasco, Homs, Hama y otras ciudades donde el conflicto se sentía en cada esquina; también estuve en Suwayda, donde cualquier chispa podía encender la tensión entre las comunidades. De vuelta en México, recibí la invitación para unirme a la lista de una flotilla que intentaría romper el bloqueo que Israel impone a Gaza desde hace 17 años. Acepté sin dudarlo.\Sin embargo, esta no es la primera vez que se intenta. En 2008, barcos civiles lograron romper el bloqueo naval, inspirando a otras caravanas y misiones a intentarlo. El buque Mavi Marmara fue interceptado en aguas internacionales en 2010, resultando en la muerte de diez activistas y decenas de heridos. Desde entonces, ningún barco ha logrado entrar sin ser detenido o atacado por las fuerzas israelíes que controlan el acceso. Este 2025, la represión ha sido aún más severa: en mayo, el ‘Conscience’ fue atacado por un dron en Malta; y en julio, el Handala fue abordado y su tripulación arrestada antes de poder llegar a la costa de Gaza. Cada intento fallido ha reforzado la convicción de que los gobiernos del mundo no actuarán. Algunos son cómplices, otros prefieren evitar la confrontación con Israel y sus aliados. Mientras tanto, más de dos millones de palestinos siguen atrapados en Gaza, sufriendo bombardeos y hambre. Casi 300 de nuestros colegas periodistas han sido asesinados por cumplir con su labor y contar la verdad. Esa verdad que Israel ha ocultado durante tanto tiempo, pero ya no puede seguir haciéndolo. Llevo casi diez años observando, cámara en mano, cómo la ocupación y el asedio moldean la vida cotidiana de los palestinos. Un bloqueo no es simplemente un muro: es hambre, enfermedad y miedo. Esta flotilla en la que navego representa una transición del registro de la tragedia a la acción para tratar de prevenirla. La misión se llama Global Sumud Flotilla, y 'sumud' es una palabra árabe que significa “resistencia firme”: permanecer en la tierra, mantenerse en pie, no rendirse. La flotilla humanitaria avanza ante el silencio mundial. \Nos encontramos decenas de embarcaciones de 44 países navegando juntas, la flotilla más grande de la historia. No representamos a ningún gobierno. Vamos como ciudadanos que no aceptamos que un genocidio se normalice bajo ninguna circunstancia. La operación une a varios movimientos: la Freedom Flotilla Coalition, con 15 años de experiencia; la Maghreb Sumud Flotilla, del norte de África; la Sumud Nusantara, desde Asia; y el Global Movement to Gaza. Fui uno de los seis mexicanos seleccionados. Tuve apenas diez días para prepararme en casa antes de volar a Barcelona y recibir dos días de entrenamiento. Allí conocí a los organizadores y activistas de todo el mundo: Greta Thunberg, Thiago Ávila, Yasemin Acar, Saif Abukeshek, personas con años de experiencia y riesgo personal en estas misiones humanitarias. El entrenamiento fue práctico y directo: estrategias de comunicación, protocolos legales, apoyo psicológico, seguridad en caso de ataque o detención. Yo no tenía experiencia navegando, así que aprendí desde cero a cómo moverme en mar abierto y cómo organizarnos en un barco pequeño, cargado de comida y medicinas, la ayuda humanitaria que buscamos entregar. El día de la partida, miles de personas llenaron el puerto de Barcelona. Banderas palestinas, tambores, gritos de apoyo. Cuando asignaron nuestros barcos, escuché mi nombre para el Hio, junto con tripulantes de diferentes países: Lorenzo, Jana, Paul, Manuela, Simon, Peter y Luna. Subimos con la certeza de que este no sería un viaje cualquiera. Este barco no solo transporta arroz y medicinas: lleva la convicción de que el silencio mundial nos ha dejado sin otra opción. Llegan noticias desde tierra firme: durante la travesía, nos enteramos de que Itamar Ben-Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, lanzó una amenaza directa: planea calificar a los voluntarios de la Global Sumud Flotilla como “terroristas”, detenerlos y encarcelarlos en prisiones de alta seguridad, como la de Ketziot o Damon, junto con otros detenidos sin juicio. La flotilla respondió con firmeza. Un comunicado oficial calificó esas declaraciones de “amenaza infundada” e intento de intimidación, señalando que son contrarias al derecho internacional humanitario y a las Convenciones de Ginebra. Este nivel de hostilidad no solo intensifica la sensación de peligro latente, sino que también fortalece nuestra determinación





