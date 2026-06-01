La Gobernación busca equilibrar manifestaciones y tránsito en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el gobierno federal busca equilibrar el derecho a la libre manifestación con el libre tránsito de la ciudadanía.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el gobierno federal busca equilibrar el derecho a la libre manifestación con el libre tránsito de la ciudadanía.

Aseguró que el gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y expresó confianza en que condiciones para garantizar la realización de la Copa Mundial de Fútbol en México. La administración federal trabaja para resolver las demandas del magisterio mediante negociaciones. México se prepara para recibir a millones de visitantes por eventos internacionales y subrayó la importancia de avanzar en la solución de los conflictos sociales.

El gobierno mantiene comunicación tanto con la Sección 22 de Oaxaca como con la dirigencia nacional de la CNTE, en medio de las protestas y movilizaciones que el magisterio ha realizado en distintos puntos del país. Aunque existen progresos en las negociaciones, aún no se han resuelto todas las demandas del pliego petitorio de la CNTE.

La principal diferencia está relacionada con la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE, aunque el gobierno prefirió no adelantar detalles sobre lo discutido en las mesas. Respecto a las movilizaciones magisteriales y las afectaciones que han provocado en distintas vialidades y espacios públicos, el gobierno busca equilibrar el derecho a la libre manifestación con el libre tránsito de la ciudadanía





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