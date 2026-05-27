La gobernadora de Chihuahua comparece en la Fiscalía General de la República

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para atender un citatorio que le fue entregado el sábado 23 de mayo.

La gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , compareció en la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para atender un citatorio que le fue entregado el sábado 23 de mayo.

La Fiscalía General de la República había originalmente citado a la gobernadora para que se presentara en las oficinas de la dependencia ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se reunieron personas para demostrar su apoyo a la gobernadora. Sin embargo, Maru Campos decidió comparecer en la Ciudad de México, acompañada por Roberto Gil Zuarth, la dirigencia del Partido Acción Nacional y otros políticos de la misma fuerza política.

Al salir de la Fiscalía, Maru Campos dio un mensaje a los medios de comunicación y a los integrantes del PAN, en el que aseguró estar allí de frente con ellos, como siempre lo había hecho. La noche del martes 26, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que no existía ninguna imputación penal contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, luego de que la mandataria panista denunció una presunta persecución política y reveló que fue citada a una audiencia en la capital por una denuncia presentada por el senador morenista Javier Corral.

La Fiscalía, encabezada por Bertha Alcalde Luján, aclaró que las versiones sobre una supuesta imputación contra Maru Campos 'son falsas' y aseguró que la audiencia programada corresponde a una impugnación promovida por Javier Corral, también exgobernador de Chihuahua, contra la decisión de cerrar el caso. En días pasados, el Órgano de Atención de las Quejas notificó a 93 exjuzgadores que no cumplen con los requisitos del Décimo Transitorio de la reforma judicial y que, por eso, sus pagos no proceden.

Sin embargo, no les especificó qué requisito. Un abogado defensor de 13 de los 92 mexicanos que fueron expulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a petición de Estados Unidos denunció la conducta del gobierno de la Cuarta Transformación ante las exigencias del gobierno de Donald Trump





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