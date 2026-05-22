La gobernadora de Chihuahua niega conocimiento de la presencia de agentes de la CIA en el estado

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó conocer si los agentes de la CIA estaban en el estado y participaban en el operativo para desmantelar narcolaboratorios en la Ciudad de México. Afirmó que no había un acuerdo de colaboración con la CIA y que la información sobre la presencia de agentes estadounidenses era parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República.

La gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , negó conocer si los agentes de la CIA estaban en el estado y participaban en el operativo para desmantelar narcolaboratorios en la Ciudad de México.

Afirmó que no había un acuerdo de colaboración con la CIA y que la información sobre la presencia de agentes estadounidenses era parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. La gobernadora también se refirió a la posibilidad de que se destituya, tras el anuncio de Morena de pedir juicio político en su contra. Afirmó que la amenaza es real, pero que no tiene por qué dar disculpas por hacer su trabajo





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