La 'Goop-ificación' de las mascotas: Dueños adoptan tendencias de bienestar y ponen en riesgo la salud animal

Un creciente número de dueños de mascotas están adoptando tendencias de bienestar similares a las que se promueven para humanos, optando por suplementos, dietas crudas y tratamientos alternativos, lo que preocupa a veterinarios por posibles riesgos para la salud de los animales.

Jennifer Glenn, veterinaria de la Clínica Veterinaria Williamsburg en Brooklyn, ha notado un cambio preocupante en el comportamiento de algunos dueños de mascotas. Estos han comenzado a ignorar sus indicaciones y a adoptar enfoques alternativos para el cuidado de sus animales, recurriendo a métodos y productos que podrían ser perjudiciales.

Un ejemplo de ello es el uso de vinagre de sidra de manzana para tratar infecciones de oído y piel en lugar de los tratamientos médicos recomendados, o la preferencia por aceites esenciales en lugar de medicamentos contra pulgas y garrapatas. Otro motivo de preocupación es la creciente desconfianza en las vacunas, con algunos dueños expresando la necesidad de investigar por su cuenta antes de seguir las recomendaciones de Glenn. La veterinaria enfatiza que, aunque la intención de estos dueños es buena, sus acciones podrían poner en riesgo la salud de sus mascotas, quienes confían en el conocimiento y experiencia del profesional. La situación se extiende más allá de la clínica, ya que se observa una tendencia creciente de dueños que optan por terapias alternativas y productos no convencionales para el cuidado de sus animales





