La gran escapada: Segunda edición busca superar los 40,000 millones de pesos en ventas durante el Mundial de Fútbol

La segunda edición de La gran escapada, el evento turístico más esperado del año, se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, coincidiendo con el Mundial de Fútbol. Con una meta de crecimiento del 10 por ciento, se espera superar las ventas del año pasado y atraer a turistas internacionales con paquetes turísticos con descuentos. La campaña no solo busca impulsar el consumo interno, sino también resaltar la riqueza cultural de México y generar empleo en el sector turístico.

Acapulco, Guerrero. La segunda edición de La gran escapada, el evento turístico más esperado del año, se llevará a cabo del 18 al 21 de junio, coincidiendo con el Mundial de Fútbol.

Según Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), se espera superar las ventas del año pasado, que alcanzaron los 40,000 millones de pesos. La meta es crecer un 10 por ciento, una tendencia que ha caracterizado a este evento desde su inicio.

La estrategia no solo busca impulsar el consumo interno, sino también atraer a turistas internacionales que visiten México durante el Mundial, ofreciéndoles paquetes turísticos con descuentos que pueden ser redimidos en un plazo de seis meses a un año, incentivando así su regreso al país. Durante una conferencia de prensa, De la Torre estuvo acompañado por la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas, y el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

Juntos, destacaron que La gran escapada no solo es una campaña comercial, sino también una plataforma para resaltar la riqueza cultural y emocional de México, conectando a los visitantes con experiencias únicas. Además, se anunció que la iniciativa podría ser presentada en las próximas semanas durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, tal como ocurrió el año anterior.

La presentación de Octavio de la Torre durante la edición 50 del Tianguis Turístico de México, donde Colombia es el país invitado, busca aprovechar la presencia de toda la cadena de valor del turismo para difundir la campaña y, eventualmente, inspirar a otros países a replicar esta estrategia. De la Torre explicó que el éxito de La gran escapada radica en su capacidad para activar el mercado interno, generar empleo y beneficiar a empresarios de todos los tamaños, especialmente en temporadas bajas.

Los paquetes turísticos, con descuentos atractivos, se diseñan en colaboración con los secretarios de Turismo estatales para regular la demanda en los destinos y evitar que las habitaciones de los hoteles queden vacías, lo que representa un alto costo para el sector. A partir de este miércoles, las empresas interesadas en participar en La gran escapada tienen hasta el 17 de junio para registrarse, siempre y cuando cuenten con su Registro Nacional de Turismo vigente, un requisito que garantiza la formalidad y seriedad del evento.

La campaña no solo busca impulsar el turismo, sino también consolidar a México como un destino de referencia en el mundo, combinando tradición, innovación y oportunidades para el crecimiento económico





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