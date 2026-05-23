La Gran Muralla Verde: Un proyecto ambicioso para combatir la desertificación en África

La Gran Muralla Verde es un proyecto ambicioso de restauración ambiental que busca combatir la desertificación en África. El proyecto, lanzado en 2007 por la Unión Africana, busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada para 2030, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar hasta 10 millones de empleos verdes.

La desertificación avanza cada año sobre una de las regiones más vulnerables del planeta. Frente a ese escenario, países africanos impulsan uno de los proyectos ecológicos más ambiciosos del mundo: una gigantesca barrera verde de 8 mil kilómetros para intentar contener el crecimiento del desierto del Sahara y recuperar tierras degradadas.

La iniciativa, conocida como la Gran Muralla Verde, fue lanzada en 2007 por la Unión Africana y hoy involucra a más de 20 países del continente africano. Su objetivo no es construir un muro físico, sino restaurar ecosistemas, plantar vegetación y recuperar suelos fértiles en la región del Sahel, la franja que separa al Sahara de las sabanas africanas.

A lo largo de esa franja, gobiernos, comunidades locales y organismos internacionales trabajan en proyectos de reforestación, agricultura sostenible y recuperación de tierras degradadas. Aunque inicialmente el plan contemplaba una línea continua de árboles, con el paso de los años evolucionó hacia un enfoque más amplio conocido como “restauración integrada del paisaje”. Esto significa que cada país adapta las estrategias según sus condiciones climáticas, sociales y económicas.

Entre las naciones participantes están Burkina Faso, Chad, Etiopía, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Sudán, entre otros. La iniciativa busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada para 2030, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar hasta 10 millones de empleos verdes. El problema que intenta enfrentar es enorme. La degradación del suelo en el Sahel está vinculada al cambio climático, las sequías extremas, la sobreexplotación agrícola y el sobrepastoreo.

Esto afecta directamente la producción de alimentos y obliga a millones de personas a abandonar sus hogares. De acuerdo con información de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, las temperaturas en esa región aumentan más rápido que en muchas otras partes del planeta, mientras que millones de personas dependen de tierras cada vez menos fértiles para sobrevivir.

Además del impacto ambiental, el proyecto busca reducir problemas asociados como la inseguridad alimentaria, la migración forzada y los conflictos por recursos naturales. La Gran Muralla Verde es considerada uno de los mayores proyectos de restauración ambiental del planeta y también uno de los más complejos. Para millones de personas en África, el éxito de esta iniciativa podría significar acceso a alimentos, empleos y tierras productivas en regiones golpeadas por la crisis climática.

A casi dos décadas de su lanzamiento, la Gran Muralla Verde todavía enfrenta importantes obstáculos. Organismos internacionales han reconocido que el proyecto avanza más lento de lo previsto. Un informe de Naciones Unidas señaló que la iniciativa no estaba encaminada a cumplir sus metas para 2030. Entre los principales problemas se mencionan la falta de financiamiento suficiente, dificultades de coordinación entre gobiernos, conflictos armados y problemas de seguimiento de los recursos.

Pese a ello, algunos países han mostrado avances relevantes. Senegal es considerado uno de los casos más exitosos debido a la participación activa de comunidades locales en la plantación y cuidado de árboles. En Etiopía también se han impulsado programas de regeneración natural de vegetación para recuperar millones de hectáreas. En 2021 se presentó una nueva estrategia llamada Great Green Wall Accelerator, creada para mejorar el monitoreo del proyecto, aumentar la cooperación entre países y acelerar las inversiones internacionales





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