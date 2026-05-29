La grazia: el poder como silencio y desgaste interior

En su nueva película, Paolo Sorrentino abandona el artificio para retratar a un presidente saliente atrapado entre la ley, la compasión y la soledad del poder. Una reflexión sobre la eutanasia, los indultos y la fragilidad moral de gobernar.

En los pasillos del palacio presidencial, Mariano De Santis parece caminar como alguien que ya comenzó a despedirse de sí mismo. En La grazia, Paolo Sorrentino abandona el artificio exuberante de otras obras para construir una película donde el poder ya no pesa por su espectáculo, sino por el vacío que deja cuando empieza a extinguirse.

Toni Servillo interpreta al presidente saliente de Italia como un hombre atrapado entre la ley, la compasión y el desgaste interior. Las discusiones sobre la eutanasia y los indultos funcionan menos como conflicto político que como fracturas morales. Cada decisión parece empujarlo lentamente hacia una zona donde ninguna certeza logra mantenerse intacta. El desgaste invisible de gobernar se manifiesta en la incapacidad de controlar el propio destino.

A diferencia de otros retratos contemporáneos del poder, Mariano De Santis no aparece dominado por la obsesión de permanecer. No busca extender su influencia ni convertirse en una sombra detrás del gobierno que termina. Hay una melancolía profunda en su deseo de simplemente regresar a casa. Vista desde México, esta idea resulta casi extraña.

En una región donde gran parte de la clase política parece incapaz de abandonar el escenario público, La grazia propone la imagen opuesta: un hombre agotado por la erosión íntima del poder, consciente de que ninguna investidura puede protegerlo de su propia conciencia. La duda se convierte en el centro moral de la película.

La compasión frente a la ley: la eutanasia atraviesa toda la película como una presencia incómoda, no desde el escándalo ni el discurso ideológico, sino desde preguntas profundamente humanas sobre el sufrimiento, la culpa y la posibilidad de decidir sobre el final de otra vida. Ahí la película adquiere una resonancia particular en países conservadores y católicos como México. Sorrentino entiende que ciertos dilemas nunca logran resolverse completamente dentro de la ley.

Hay zonas donde la moral, la religión y la compasión se superponen hasta volverse indistinguibles. La película nunca busca respuestas absolutas, sino que observa el peso emocional de no encontrarlas. La arquitectura del silencio se construye con grandes espacios institucionales, silencios prolongados y distancia entre los personajes, aislando emocionalmente al presidente incluso cuando está rodeado de funcionarios y escoltas. La cámara nunca glorifica el poder, lo vacía.

Servillo entiende esa fragilidad con pequeños gestos: una pausa demasiado larga, una mirada cansada, un silencio que contiene más agotamiento que autoridad. El final de las certezas llega cuando el personaje descubre que ninguna decisión importante puede tomarse sin dejar una herida. La grazia no es una película sobre política en movimiento, sino una contemplación sobre el momento en que alguien acepta que la ley nunca será suficiente para aliviar completamente el dolor de otros, ni el suyo propio





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