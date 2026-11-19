El cuartel de la Guardia Nacional en San José de Iturbide está en funcionamiento con 45 activos. La inauguración oficial espera la presencia federal.

Las instalaciones del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en San José de Iturbide han entrado plenamente en operaciones, brindando seguridad inmediata a la población local. Montes de la Vega, portavoz de la corporación, confirmó que la infraestructura ya cuenta con 45 elementos activos desplegados en el sitio, aunque el acto protocolario de su apertura definitiva se mantiene en pausa.

Operaciones activas con 45 efectivos

La autoridad municipal señaló que, según el último reporte oficial, el cuartel cuenta con 45 elementos en activo, proporcionando certeza y seguridad a los iturbidenses. Aunque se desconoce cuántos efectivos integrarán finalmente la totalidad de la plantilla, la presencia actual de la Guardia Nacional representa un avance significativo en materia de seguridad.

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Cobertura regional para el noreste

Este cuartel tiene asignada la responsabilidad de cubrir toda el área del noreste, lo que amplía la protección más allá de los límites municipales. Las autoridades consideran que la operación de estas instalaciones es fundamental para garantizar la estabilidad de la región, reforzando la presencia del Estado en zonas estratégicas del país.

Inauguración pendiente de fecha federal

La inauguración oficial fue pospuesta porque se busca contar con la presencia de representantes del Gobierno Federal, quienes aún no han confirmado su asistencia. La ceremonia estaba contemplada para llevarse a cabo durante esta semana, pero las autoridades municipales están a la espera de que se defina una nueva fecha una vez que se concrete la participación de los invitados federales.

Alerta sanitaria por gripe aviar

En el ámbito de la salud y la agricultura, Senasica confirma presencia de gripe aviar tras muerte de aves en León y ha activado vigilancia en cuerpos de agua. Esta medida de precaución se implementa para prevenir la propagación del virus y proteger tanto al ganado como a la salud pública en la región circundante a la capital leonesa.

Innovación educativa en telesecundarias

Paralelamente, ha arrancado en San José de Iturbide la primera Liga de Robótica en Telesecundarias, marcando un hito en la educación técnica. Este evento promueve el desarrollo de habilidades tecnológicas entre los estudiantes jóvenes, integrando la innovación educativa con los avances en seguridad y salud que caracterizan la actualidad de la localidad.