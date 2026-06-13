La Guerra del Fútbol: Cómo un partido de fútbol desencadenó un conflicto armado entre Honduras y El Salvador en 1969

En 1969, la rivalidad futbolística entre Honduras y El Salvador durante las eliminatorias para el Mundial de México 1970 escaló hacia un conflicto militar conocido como la Guerra del Fútbol. Este artículo detalla los eventos deportivos, el contexto migratorio y político, y las consecuencias del breve pero sangriento conflicto que dejó miles de muertos y cien mil refugiados.

El episodio conocido como la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador es un ejemplo histórico de cómo el deporte puede mezclarse con tensiones políticas y sociales, desencadenando consecuencias graves.

En 1969, durante las eliminatorias para la Copa del Mundo de México 1970, las selecciones de ambos países se enfrentaron en una serie de partidos decisivos. El primer encuentro en Tegucigalpa terminó con una victoria hondureña por 1-0, pero fue empañado por la agresión a jugadores salvadoreños y el lanzamiento de objetos por hinchas locales. El segundo partido en San Salvador, que ganó El Salvador por 3-0, también estuvo marcado por incidentes y hostilidad.

El tercer y definitivo encuentro, celebrado en México, lo ganó El Salvador por 3-2, lo que le dio el pase al mundial. Sin embargo, este triunfo deportivo se produjo en un contexto de creciente rivalidad bilateral. Durante años, Honduras había acusado a El Salvador de permitir la migración ilegal de campesinos a su territorio, lo que generaba tensiones económicas y posesión de tierras.

Además, existían disputas fronterizas no resueltas. Cuando El Salvador consiguió la clasificación, el gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Fidel Sánchez Hernández, utilizó el evento con fines de propaganda nacionalista, organizando una recibimiento heroico para los jugadores. Esta exaltación nacionalista exacerbó los ánimos ya caldeados. Pocos días después, el 14 de julio de 1969, tropas salvadoreñas invadieron Honduras, iniciando un conflicto armado que duró cuatro días, conocido como la Guerra del Fútbol o la Guerra de las 100 Horas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) intervino rápidamente para mediar y lograr un alto el fuego. La guerra dejó un saldo de miles de muertos, en su mayoría civiles, y aproximadamente 100,000 refugiados salvadoreños que huyeron de Honduras. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron formalmente, y no se restablecieron hasta la firma de un tratado de paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, que puso fin formal al conflicto.

Este conflicto ilustra cómo los eventos deportivos pueden actuar como detonante en contextos de tensión preexistente, combinando Fragen migratorias, económicas y nacionalistas, y cómo el fútbol, más que un simple juego, puede convertirse en un símbolo de identidad y rivalidad que moviliza sociedades enteras hacia la confrontación





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