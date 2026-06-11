La guerra en Ucrania supera en duración a la Primera Guerra Mundial

La guerra en Ucrania ha superado en duración a la Primera Guerra Mundial, alcanzando los 1569 días, mientras que la Primera Guerra Mundial duró 1410 días. La comparación se debe a la fase inicial, la congelación del frente y la intensidad del fuego.

La guerra en Ucrania ha sido comparada a menudo con la Primera Guerra Mundial por sus brutales asaltos de infantería y el elevado número de bajas.

Sin embargo, la idea de que pudiera, en cualquier sentido, superar un conflicto tan largo y sangriento que los soldados franceses esperaban que fuera 'la última de las últimas' parecía en su momento impensable. Ahora, la guerra en Ucrania, que ha alcanzado los 1569 días, es decir, más de cuatro años y tres meses, ya ha superado en duración a la Primera Guerra Mundial.

La comparación empieza por la fase inicial de ambas guerras, en las que los atacantes se acercaron a su objetivo, pero al final fueron expulsados. Ambas guerras se convirtieron en combates mayoritariamente estáticos a lo largo de un frente en gran parte congelado, con escenas de las trincheras del este de Ucrania que se parecían mucho a las del norte de Francia un siglo antes.

La intensidad del fuego, principalmente de artillería, obligó a los ejércitos a recurrir a las trincheras. Ahora, la supervivencia depende de hacerse más pequeños y más profundos, con refugios subterráneos y redes de trincheras abiertas. La guerra en Ucrania es la que más se parece a la Primera Guerra Mundial en muchos aspectos, y la comparación se debe a la fase inicial, la congelación del frente y la intensidad del fuego





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