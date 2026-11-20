Jorge Fernández Menéndez analiza en su nueva obra cómo el narcotráfico evolucionó de la 'nota roja' a una estructura de poder político inquebrantable en México.

En un ejercicio periodístico que abarca más de cuatro décadas, el periodista y escritor Jorge Fernández Menéndez ha dedicado su carrera a desentrañar la evolución del narcotráfico mexicano, alejándose del sensacionalismo tradicional para centrarse en las complejas estructuras de poder que sustentan este fenómeno. Su exhaustiva investigación culmina en La guerra interminable, una obra monumental de dos tomos publicada por Editorial Planeta bajo el sello Ariel, que recorre desde el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985 hasta los desafíos contemporáneos.

De nota roja a estructura de poder político

Fernández Menéndez establece que durante los años 90, la cobertura mediática del crimen organizado se limitaba esencialmente a la 'nota roja' y a la fuente policiaca, ignorando su dimensión estratégica. Esta obra busca corregir esa visión al interpretar el narcotráfico como un grupo de poder que se entrelaza inextricablemente con la política nacional, definiendo así la historia del país en los últimos 40 años. El autor sostiene que no es posible comprender la dinámica del narcotráfico sin analizar a sus grandes personajes y a las redes de complicidad que los protegen.

Also read Mirador Político: Las compras del INE | Por Jorge Alcocer V.

La vigencia del caso Camarena y los procesos legales

La narración comienza en 1985 con el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, un evento que sigue siendo central en la tensión entre México y Estados Unidos. Cuatro décadas después, la justicia sigue actuando sobre los responsables directos, con el juicio pendiente de Rafael Caro Quintero, quien ordenó los hechos, y la cadena perpetua impuesta a Ismael El Mayo Zambada. Esta continuidad judicial demuestra que la relación entre ambos países, cruzada por el tráfico de drogas, permanece intacta y sin cambios fundamentales en su esencia conflictiva.

La corrupción como mecanismo de supervivencia

El libro explica que el negocio del narcotráfico se sostiene mediante dos fenómenos concurrentes: la adherencia a códigos de lealtad familiar y omertà, similares a los de la mafia siciliana, y la corrupción sistemática de las instancias del Estado. Esta combinación permite que las organizaciones sobrevivan a la captura de sus líderes, reproduciendo estructuras como Los Zetas o el Cártel de Santa Rosa de Lima mediante la protección política. Fernández Menéndez identifica este fenómeno como 'narcopolítica', donde las redes de complicidad son más duraderas que las organizaciones criminales mismas.

El empoderamiento inédito bajo la estrategia actual

Aunque las estructuras geográficas y familiares han permanecido similares desde 1989, el autor señala un cambio notable en el último lustro. Los grupos criminales lograron un empoderamiento sin precedentes en los últimos ocho años, intensificándose durante los seis años de administración de López Obrador bajo la estrategia de 'abrazos, no balazos'. Este contexto ha permitido que figuras históricas como Miguel Ángel Félix Gallardo, recientemente fallecido, y contemporáneas como El Chapo Guzmán y El Mencho, operen en un entorno de mayor impunidad institucional.

La persistencia de cárteles y la falta de estrategia coherente

La destrucción de organizaciones como Los Zetas y los Beltrán Leyva se presenta como un éxito táctico del Estado mexicano, pero no un triunfo estratégico a largo plazo. El Cártel del Noreste emerge como heredero directo de Los Zetas, evidenciando que las organizaciones no desaparecen, sino que se reconfiguran. La obra concluye que, a pesar de las acciones gubernamentales, México carece de una estrategia única y coherente contra el narcotráfico desde el caso Camarena hasta la actualidad, permitiendo la reproducción constante del crimen organizado.