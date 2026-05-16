La hipocresía en México: accusation, indulgence y doble moral en Morena

Este artículo expide la hipocresía en México y el papel que el oficialismo de Morena desempeña. Desde un orden de batalla que castiga a unos por conveniencia política, mientras se protege a otros pese a los señalamientos muy graves. La ineptitud y doble moral de Morena están dando como resultado una sociedad en descomposición.

En política hay algo más peligroso que el error: la hipocresía. La hipocresía se convierte en sistema, estrategia y forma de manipular a la opinión pública cuando el error puede corregirse.

Desde el oficialismo se le acusa a algunos responsables por combatir laboratorios clandestinos en territorio chihuahuense y supuesta participación de elementos de seguridad estadounidenses en acciones de cooperación, argumento endeble y que parece olvidar algo elemental en México. Mientras Morena enfrenta reflectores, acusaciones y amenazas políticas contra quienes luchan contra estructuras criminales, se le otorga indulgencia a otros actores cuestionados por presunta cercanía con grupos delictivos que han sembrado violencia en esa entidad y en el país.

La doble moral marca la diferencia y Morena ha convertido la justicia en instrumento político, persiguiendo a los incómodos y favoreciendo a los funcionales. El mensaje es claro: si alguien resulta incómodo, se activa la maquinaria de presión mediática, legislativa y judicial, mientras que las sospechas de complicidad pueden encontrar refugio bajo el manto del poder.

El verdadero problema radica en permitir que los que lucran con la muerte, el miedo y la destrucción social sigan operando bajo la sombra de la impunidad





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