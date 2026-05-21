La historia de Grupo Promomedios y la radio en Mazatlán, Sinaloa

El artículo cuenta la historia de Grupo Promomedios, fundada por Óscar Pérez Escobosa, y su papel en la radio y la televisión en Mazatlán, Sinaloa. Se describe su crecimiento y la creación de diversas emisoras de radio y canales de televisión en la región.
El empresario duranguense Óscar Pérez Escobosa , considerado uno de los pioneros de la radio mexicana y fundador de Grupo Promomedios , vio nacer a su primera estación de radio en Mazatlán, Sinaloa, en 1940.
Pérez Escobosa fundó diversas emisoras de radio y conformó su grupo de medios, incluyendo la XERJ - 1320 AM, fundada en los años 40 y que rápidamente ganó la aceptación del público. En 1948, abrió una segunda radiodifusora en Culiacán, Sinaloa, con las siglas XECQ.
Con un sólido crecimiento en la industria de la radio, Pérez Escobosa también entró en la televisión en 1968, invirtiendo en infraestructura y fundando XHMZ - Canal 7, uno de los primeros canales de televisión en toda la región. Actualmente, Grupo Promomedios está conformado por 10 estaciones en 4 Estados de la República, cubriendo principalmente el noroeste de México
Grupo Promomedios Óscar Pérez Escobosa Primera Estación De Radio En Mazatlán Canal 7 Radioemisora Occidental S.A. Sistema Radio Pac Radio XERJ Mazatlán Radio XECQ Culiacán Radio XESA Culiacán Radio XETK Mazatlán Radio XEGS Guasave Radio XETNT Los Mochis Radio XHOPE Mazatlán Radio XEOPE Mazatlán
