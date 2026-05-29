La historia de la Copa del Mundo de la FIFA

Este texto describe la creación y evolución de la Copa del Mundo de la FIFA, desde su primer campeonato en 1930 hasta su actual formato de 48 selecciones nacionales disputado por primera vez en la historia en tres países.

Desde Pelé, Diego Armando Maradona, hasta Lionel Messi, varias leyendas del deporte más bonito del mundo han revivido la emoción de alzar el máximo trofeo del fútbol al cielo y coronarse como los campeones del Mundo.

Toda historia tiene un comienzo y el de la Copa de la FIFA, es este. Su primer campeonato en 1930, cuando la FIFA decidió organizar un torneo internacional de fútbol masculino bajo la administración del presidente de la FIFA Jules Rimet, quien implementó esta idea. La edición inaugural, celebrada en 1930, fue disputada como un torneo final de solo 13 equipos invitados por la FIFA.

Desde entonces, la Copa del Mundo ha experimentado expansiones en el número de naciones invitadas y remodelaciones de formato, con su actual Mundial de 48 selecciones nacionales que se disputa por primera vez en la historia en tres países, Estados Unidos, México y Canadá





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