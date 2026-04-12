La Historia de los Tonos de Llamada: De los Pitidos Monótonos a la Era del Silencio

Un recorrido por la evolución de los tonos de llamada, desde los primeros pitidos de los teléfonos móviles hasta la actualidad, donde el silencio es la norma. Un viaje a través de la nostalgia, recordando la época dorada de los tonos distintivos y los politonos personalizados.

Hoy en día, es probable que la melodía característica de tu teléfono móvil pase desapercibida. La mayoría optamos por el silencio, prefiriendo las notificaciones de voz o texto a las llamadas convencionales. Sin embargo, la historia de la telefonía está repleta de tonos de llamada que marcaron generaciones enteras, verdaderos marcadores temporales que nos permiten identificar la época de un teléfono, especialmente en los antiguos teléfonos fijos.

Incluso en los móviles, el tono de llamada nos transporta en el tiempo. Recordemos la época en que los teléfonos móviles comenzaron a ser accesibles al gran público, con precios más asequibles y baterías que permitían un día de uso. Los fabricantes se distinguían por el diseño de sus dispositivos, las carcasas, los juegos integrados y, por supuesto, los tonos de llamada. Un Nokia, un Siemens o un Ericsson se reconocían al instante por su sonido distintivo. Luego llegaron los politonos, una innovación que permitía personalizar el tono por una pequeña suma, eligiendo melodías de moda, canciones o fragmentos musicales. Durante un tiempo, coexistieron los tonos predeterminados con estos politonos, que variaban según las tendencias de la época, desde películas hasta personajes populares. Sorprendentemente, incluso hoy, algunos usuarios continúan empleando politonos en sus dispositivos inteligentes de última generación. La llegada del iPhone marcó un punto de inflexión, reemplazando los politonos por canciones de mayor calidad, aunque finalmente, el silencio se convirtió en la norma. \Antes de los móviles, existían los teléfonos fijos, y la historia registra la primera llamada telefónica el 10 de marzo de 1876, cuando Alexander Graham Bell llamó a su asistente, Thomas Watson. Sin embargo, en aquel entonces, el teléfono no emitía un tono como lo conocemos hoy. Funcionaba como una evolución de la telegrafía, transmitiendo la voz humana mediante ondas eléctricas. La incorporación del tono de llamada llegó con las primeras centrales telefónicas y líneas telefónicas, un timbre electromagnético que alertaba sobre una llamada entrante, mediante un electroimán que golpeaba una campana. Curiosamente, en 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció que el ingeniero italiano Antonio Meucci había inventado el teléfono antes que Bell, en 1854, denominándolo teletrófono. Sin embargo, Bell, al patentarlo en 1876, fue quien se llevó el reconocimiento. El artículo se centra en la evolución de los teléfonos móviles, por lo que obviamos la historia de los tonos en teléfonos fijos, que pasaron de ser mecánicos a electrónicos en 1960. Los tonos MIDI, precursores de los actuales, irrumpieron en los años 90. El primer teléfono con tonos MIDI fue el japonés NTT DoCoMo N103 Hyper de 1996, y el primer servicio de descarga de tonos surgió en Finlandia en 1998, llamado Harmonium. \El Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil de la historia, lanzado el 13 de marzo de 1983, es un hito. Aunque costaba una fortuna y pesaba casi un kilo, su sonido era un pitido agudo y monótono generado por un altavoz piezoeléctrico, el mismo sistema utilizado por el Motorola MicroTAC 9800X de 1989. La competencia, como Nokia Cityman de 1987 y Samsung SH-100 de 1988, también empleaban tonos similares. De los teléfonos tipo ladrillo de los 80 y 90, que realmente se ganaron ese apodo en la calle, se pasó a los móviles diminutos, los llamados teléfonos tipo barra, que cabían en la palma de la mano. Estos dispositivos contaban con pantallas más grandes, antenas integradas y más botones para navegar por sus menús. Fabricantes como Nokia, Siemens, Ericsson, Samsung o Motorola compitieron ferozmente por el mercado, y como demuestran las listas de móviles más vendidos, Nokia se llevó una buena parte del pastel





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