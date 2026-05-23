La historia de los uniformes escolares en México

Explora la evolución del uniforme escolar desde los primeros diseños hasta la década de 1980, incluyendo anuncios y tendencias en época.

En fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX se aprecian a niñas y niños usando los primeros uniformes escolares. Muchos de ellos se hicieron populares como los 'papeleritos' y 'boleritos'.

Lo mismo para las niñas que frecuentemente se convirtieron en las encargadas de labores del hogar, cuidar a abuelos, enfermos y otros hermanos. Además, se construyeron escuelas como respuesta a la demanda de mexicanos deseosos de estudiar y aprender. El uniforme más conocido: el de las meseras samborinas.

Algunos anuncios de uniformes escolares que datan de la década de 1960: Anuncio publicado en EL UNIVERSAL el 14 de enero de 1951: 'Promoción de uniformes para colegios particulares, modelos tanto para señoritas como para jóvenes, precios desde 48.70 hasta 143 pesos. Anuncio de una famosa tienda donde se ofertan modelos de zapatos de choclo para niña y niño, publicado en EL UNIVERSAL el 24 de agosto de 1980.

Anuncio de telas para hacer las faldas y pantalones de los uniformes escolares de la secundaria en aquella década, publicado en EL UNIVERSAL el 23 de agosto de 1986





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