La Hormiga González marca para Olympiacos pero empatan ante PAOK en Grecia

Armando 'La Hormiga' González anotó su primer gol con el Olympiacos contra el PAOK. Sin embargo, el empate a uno costó dos puntos clave en la tabla de posiciones griega.

El delantero mexicano Armando González, conocido popularmente como 'La Hormiga', rompió su sequía goleadora durante el reciente encuentro de la liga griega. El ariete, quien llevaba varios partidos sin aparecer con el Olympiacos, aprovechó sus minutos en el terreno de juego para abrir el marcador ante el PAOK. Este gol representa un hito personal significativo para el futbolista, demostrando su eficacia incluso con intervalos limitados de participación bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Gol de La Hormiga González al minuto 58

Armando González ingresó al terreno de juego en el minuto 56 de tiempo corrido, reemplazando al delantero Marius Mouandilmadji. Apenas dos minutos después, en el minuto 58 del encuentro, el mexicano recibió una excelente asistencia desde la banda derecha y la mandó a la red dentro del área chica. El tanto le permitió a su equipo tomar la ventaja inicial en el estadio Georgios Karaiskakis, generando una euforia considerable entre los aficionados presentes en las gradas.

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Celebración estilo Cristiano Ronaldo

Tras concretar la primera diana del Olympiacos, Armando González optó por imitar la icónica celebración del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. El delantero se dirigió a una de las esquinas del campo de juego para ejecutar el gesto característico, compartiendo la alegría con el público local. Este gesto deportivo no solo marcó su primera anotación en la temporada liga griega, sino que también intensificó la motivación del equipo local en los minutos finales de la primera mitad.

El PAOK empató al minuto 71

A pesar del buen inicio, el Olympiacos no pudo mantener la ventaja por mucho tiempo. En el minuto 71 de tiempo corrido, el PAOK igualó el marcador con un gol que apagó la fiesta de los aficionados locales. El conjunto rival logró revertir la situación de manera oportuna, aprovechando una oportunidad de oro que dejó escapar el equipo de Armando González. Este empate convirtió un probable triunfo en un resultado de un punto, alterando significativamente la dinámica del compromiso.

Impacto en la tabla de posiciones griega

El resultado final de uno a uno deja al Olympiacos fuera del primer puesto en la clasificación nacional. El equipo acumula actualmente siete victorias, dos empates y una derrota, lo que los sitúa a cuatro puntos de distancia del líder de la tabla. Esta pérdida de puntos resulta crucial en la lucha por el título de Grecia, ya que cada encuentro se vuelve determinante para las aspiraciones campeoniles del club de El Pireo.

Próximos pasos y contexto del equipo

Armando González, quien es canterano de las Chivas, sigue integrando la delantera del Olympiacos con la expectativa de repetir su buen momento. El técnico del equipo deberá evaluar cómo gestionar los minutos de los delanteros para evitar nuevas sequías goleadoras. El PAOK, por su parte, consolida su posición gracias a este punto valioso obtenido en casa. La próxima jornada presentará nuevos desafíos para ambos conjuntos mientras se intensifica la competencia interna del campeonato.