La IA no es neutra: académicos de la IBERO advierten sobre el peligro de tratar a los humanos como máquinas

Especialistas de la Universidad Iberoamericana analizaron la encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV y alertaron que el verdadero riesgo de la inteligencia artificial es la pérdida de la dignidad humana al priorizar la eficiencia sobre la relación auténtica.

La inteligencia artificial (IA) no es una herramienta neutra, sino un reflejo de las decisiones humanas que la moldean, advirtieron académicos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México durante el panel virtual Magnifica Humanitas: La educación frente al desafío de la inteligencia artificial.

El evento reunió a especialistas en filosofía, ingeniería, psicología y pedagogía para analizar la encíclica del papa León XIV, del mismo nombre, que aborda los retos éticos, sociales y educativos que plantea el avance tecnológico. Los ponentes coincidieron en que el verdadero peligro no radica en que las máquinas adquieran rasgos humanos, sino en que el diseño social y educativo obligue a los seres humanos a procesarse y tratarse entre sí como si fueran máquinas, priorizando la eficiencia y la productividad sobre la dignidad y la relación auténtica.

El doctor Francisco Castro Merrifield, director del Departamento de Filosofía, contextualizó la encíclica dentro de la doctrina social de la Iglesia, destacando su continuidad con la Rerum Novarum de León XIII. Señaló que el documento emplea una potente alegoría: la contraposición entre Babel y Jerusalén. En el mundo contemporáneo, Babel representa una sociedad que reduce todo a datos, eficiencia, control y rendimiento cognitivo, donde el ser humano es valorado únicamente por su utilidad económica.

Por el contrario, Jerusalén simboliza la construcción paciente de una comunidad humana plural, frágil y corresponsable. El filósofo enfatizó que el ser humano vale por el hecho de existir, por ser persona, no por su productividad. Esta visión fue complementada por la doctora María de Lourdes Caudillo Zambrano, quien invitó a reflexionar sobre por qué el papa habla de una humanidad magnífica y no optimizable.

La especialista subrayó que el florecimiento humano ocurre precisamente dentro de los límites, los errores y la finitud, y no a pesar de ellos, destacando la naturaleza relacional y la conciencia moral única de las personas. Desde la ingeniería, el doctor Carlos Molano, director del Departamento de Ingeniería para la Innovación, alertó sobre la concentración del poder tecnológico.

Señaló que el desarrollo de la IA avanzada requiere capacidades computacionales masivas, clústeres de GPU y un consumo energético gigantesco, lo que genera enormes barreras de entrada. Esto redefine la soberanía tecnológica de las naciones, pues muchas solo pueden usar la IA sin cultivarla.

Molano desmitificó la neutralidad de los algoritmos al explicar que detrás de cada modelo existen sesgos de origen en los conjuntos de datos y que la supervisión humana es imperativa para no convertirse en esclavos de los sistemas. Mencionó el caso de Google, que rechazó un contrato millonario con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para evitar el uso armamentista de sus modelos, un riesgo sobre el cual el papa dedica un capítulo entero en su encíclica.

En el ámbito psicológico, la maestra Rebeca Chao, del Departamento de Psicología, vinculó la encíclica con la anterior Dilexit Nos del papa Francisco, para profundizar en la tensión entre la conciencia emocional humana y la simulación algorítmica. Advirtió sobre los peligros de desplegar IA conversacional en contextos de cuidado o salud mental, ya que al no poseer cuerpo ni intencionalidad, estas herramientas generan un riesgo de engaño donde el usuario vulnerable cree que es escuchado o cuidado, cuando en realidad está siendo procesado por un algoritmo.

La imitación artificial de la relación afectuosa es peligrosa y el uso desregulado de estos dispositivos para buscar apoyo emocional puede derivar en riesgos psicosociales graves, desde aislamiento hasta psicosis inducidas por IA. Finalmente, la maestra Ana Luna, coordinadora de la Licenciatura en Pedagogía, analizó el impacto pedagógico a través de tres dimensiones: formación, acompañamiento y trascendencia.

Luna advirtió sobre el riesgo de una atrofia del pensamiento crítico en los estudiantes, propiciada por los sistemas de respuestas automáticas que simulan un pensamiento lógico inmediato, pero anulan el verdadero roce de ideas. En conclusión, los académicos coincidieron en que la encíclica Magnifica Humanitas es un llamado urgente a resguardar la soberanía, la transparencia algorítmica y, sobre todo, la dignidad humana frente al paradigma de la optimización tecnocrática.

La educación debe jugar un papel central en formar ciudadanos críticos, capaces de usar la tecnología sin deshumanizarse, y de recordar que el valor de una persona no se mide en datos ni en eficiencia, sino en su capacidad de amar, equivocarse y construir comunidad





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