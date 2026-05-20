La IA podría destruir empleos, pero también se creará empleo. Bank HSBC alerta y a sus empleados y al sector financiero alienta a adaptarse.

Hay una amenaza real de que la IA mate empleos y que la automatización dañe oportunidades laborales en el sector financiero, según Banco HSBC, pero también se creará empleo y se mejorara la eficiencia.

La IA destruirá y creará empleos, alerta banco HSBC; insta a trabajadores y al sector financiero a adaptarse Nuestra primera misión es proporcionar a los empleados formación, capacidades y herramientas de productividad para que estén preparados para el futuro Standard Chartered , el quinto banco del Reino Unido y rival de HSBC, planea reducir en más de un 15% los puestos de trabajo en funciones corporativas hasta 2030 Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EULos pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión Períodos y sitios de noticias deben protegerse como obras intelectuales; académicos de la UNAM piden actualizar la le.

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