La importancia de las organizaciones civiles y la preocupación por las restricciones en América Latina

El texto se refiere a la necesidad de las organizaciones civiles de rendir cuentas y cumplir obligaciones legales, y la preocupación por las restricciones que se están aplicando en América Latina. También se hace notar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la crisis de desapariciones.

Las organizaciones civiles deben rendir cuentas y cumplir obligaciones legales, como cualquier actor que maneja recursos. Pero en las últimas semanas, el debate nacional se ha concentrado en temas como la crisis de desapariciones, las reformas en materia de seguridad e inteligencia, la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

En todos esos temas hay un actor que históricamente ha documentado abusos, acompañado víctimas, propuesto soluciones y exigido rendición de cuentas: las organizaciones civiles





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Organizaciones Civiles Rendición De Cuentas Restricciones Ley Anti-OSC Crise De Violencia

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