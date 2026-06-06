La importancia de los mexicanos en Estados Unidos: Claudia Sheinbaum destaca su aporte económico y social

La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de los mexicanos que viven en Estados Unidos y su aporte al desarrollo económico y social de ese país.

La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , destacó la importancia de los mexicanos que viven en Estados Unidos y su aporte al desarrollo económico y social de ese país.

Afirmó que durante años se promovió una imagen equivocada de los mexicanos en Estados Unidos, relacionándolos con estereotipos negativos. Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo y que su trabajo ha sido clave para el desarrollo de Estados Unidos. La presidenta también habló sobre la importancia de no juzgar a las personas, especialmente a las mujeres, por su edad o apariencia, y defendió la experiencia como un valor positivo.

En su discurso, Sheinbaum resaltó el aporte económico, laboral y social de los migrantes mexicanos y llamó a sentirse orgullosos de la identidad nacional. Además, Sheinbaum compartió parte de las experiencias que marcaron su juventud y motivaron su participación en la vida pública y política del país. La presidenta también afirmó que desde 2018 México comenzó una transformación basada en la dignidad de las personas y el acceso a derechos, especialmente para los jóvenes.

Según Sheinbaum, hoy vivimos en un país distinto al del pasado, con una visión que apuesta por el desarrollo desde México y no desde modelos extranjeros





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Claudia Sheinbaum Mexicanos En Estados Unidos Desarrollo Económico Social Identidad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Es aprovechar el Mundial para fortalecer la actividad deportiva: Claudia SheinbaumHabrá 4 mil 208 canchas del Mundial Social en todo el país

Read more »

Estados Unidos amenaza con retirar visas a Colombia por manipulación de eleccionesEl gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Colombia, amenazando con retirar visas a quienes intenten manipular las elecciones presidenciales.

Read more »

El líder parlamentario de Morena denuncia ofensiva mediática contra la presidenta Claudia SheinbaumEl líder parlamentario de Morena, aseguró que cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reaparece en la vida pública se desata una ofensiva mediática impulsada por sectores conservadores, que buscan desestabilizar al gobierno federal.

Read more »

Reconoce Claudia Sheinbaum al magisterio nacional'Ya ven que nos dicen, son mejores las escuelas privadas, las particulares. ¿Han oído eso? ¿Sí lo han oído? Pues es falso. La mejor escuela es la escuela pública', dijo la presidenta

Read more »