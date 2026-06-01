La inclusión financiera va más allá de la digitalización de pagos

A pesar del aumento en productos financieros y uso de apps, el efectivo sigue dominando compras menores. La verdadera inclusión requiere valor para usuarios y comercios, no solo tecnología.

México experimenta una transformación acelerada en sus métodos de pago. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 revela que el 76.5% de la población posee al menos un producto financiero formal, y el uso de aplicaciones móviles para transacciones financieras aumentó del 54% en 2021 al 69% en 2024.

Sin embargo, persiste un dato revelador: el 85% de las compras inferiores a 500 pesos aún se realizan en efectivo. Esto plantea una interrogante crucial: a pesar del incremento en cuentas, aplicaciones e infraestructura tecnológica, ¿por qué el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante para millones de mexicanos? La respuesta radica en que la inclusión financiera no puede evaluarse únicamente por el acceso a productos o herramientas digitales.

La verdadera inclusión ocurre cuando las personas y los pequeños negocios perciben un valor real en su uso. En los últimos meses, el debate público se ha centrado en acelerar la digitalización de los pagos. La Asociación de Bancos de México ha impulsado una estrategia para reducir el uso del efectivo y fomentar los medios electrónicos, argumentando que generan trazabilidad, facilitan transacciones y construyen historial crediticio, ampliando así el acceso al crédito.

Cada pago digital genera información que, para un pequeño comercio, puede convertirse en una puerta de entrada al financiamiento y a mejores condiciones crediticias. Desde esta óptica, los pagos digitales son más que un método de cobro; son una herramienta de inclusión financiera y desarrollo económico.

No obstante, la transición debe basarse en evidencia. Por ello, el acuerdo entre autoridades, instituciones financieras y el sector gasolinero para reducir temporalmente las cuotas de intercambio en pagos con tarjeta es relevante. Más allá de sus efectos inmediatos, este esfuerzo representa una oportunidad para observar cómo reaccionan consumidores, comercios e instituciones cuando disminuyen los costos de aceptación de medios electrónicos.

México cuenta ahora con un laboratorio regulatorio que permitirá responder preguntas fundamentales: ¿la reducción de costos incrementa el uso de tarjetas? ¿Disminuye el efectivo? ¿Los beneficios llegan al consumidor final? ¿Qué impacto tiene en las instituciones financieras que atienden a segmentos excluidos?

¿una persona deja el efectivo por una mejor alternativa o porque la regulación se lo dificulta? Las respuestas son cruciales, ya que no todas las instituciones enfrentan los mismos retos. Los bancos de inclusión, las fintech y los transmisores de dinero operan en segmentos con menor presencia de la banca tradicional, donde los desafíos de inclusión financiera son más profundos. Por tanto, las políticas públicas para impulsar pagos digitales deben reconocer esta diversidad.

La experiencia internacional muestra que los países que han ampliado el acceso a servicios financieros suelen acompañar estos esfuerzos con incentivos específicos para instituciones que atienden a poblaciones vulnerables. En resumen, la tecnología por sí sola no produce inclusión financiera. Lo que la genera es que las personas puedan vender más, acceder a crédito, administrar mejor sus recursos y participar plenamente en la economía formal. Si los pagos digitales logran ese objetivo, su adopción será natural.

Ese debe ser el verdadero reto de la transformación financiera que México construye. La autora es Presidenta Ejecutiva de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) y Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C





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