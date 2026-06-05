La industria del videojuego se debate sobre la inteligencia artificial

La industria del videojuego sigue siendo un tema controversial con respecto a la inteligencia artificial. Mientras que algunos creadores están a favor de su uso, otros temen que su trabajo pueda ser eventualmente reemplazado. En respuesta a estas preocupaciones, las plataformas de distribución como Steam han introducido medidas de transparencia que requieren a los desarrolladores que revelen cuando la inteligencia artificial ha sido utilizada en el proceso creativo.

La industria del videojuego sigue siendo un tema controversial con respecto a la inteligencia artificial. Mientras que algunos creadores están a favor de su uso, otros temen que su trabajo pueda ser eventualmente reemplazado.

En respuesta a estas preocupaciones, las plataformas de distribución como Steam han introducido medidas de transparencia que requieren a los desarrolladores que revelen cuando la inteligencia artificial ha sido utilizada en el proceso creativo. Si bien la divulgación pública es ahora obligatoria, ha hecho poco para prevenir la controversia y eso se hizo evidente con Tomb Raider: Legado de Atlantis.

En la presentación de Estado de la Industria de ayer, Crystal Dynamics anunció la fecha de lanzamiento de Tomb Raider: Legado de Atlantis y actualizó las páginas del juego en varias plataformas de distribución. En Steam, sin embargo, se agregó una etiqueta, en cumplimiento de las políticas de Valve, confirmando que la inteligencia artificial había sido utilizada durante el desarrollo.

Los fanáticos de la franquicia rápidamente expresaron su enojo, incluso aunque la notificación explícitamente indica que el producto final es el resultado del esfuerzo humano. La divulgación completa lee: "Herramientas asistentes de inteligencia artificial se utilizaron durante el desarrollo para apoyar algunas exploraciones tempranas y contenido de desarrollo temporal. Cualquier activo asistido por inteligencia artificial se reemplazó o refinó por humanos para mantener la visión creativa y artística del equipo de desarrollo.

" Tomb Raider: Legado de Atlantis se está co-desarrollando por Crystal Dynamics y Flying Wild Hog. A la luz de la reacción adversa, Crystal Dynamics emitió un comunicado a Eurogamer para aclarar su posición.

"En Crystal Dynamics, aprovechamos las herramientas de inteligencia artificial para ayudar a nuestros equipos a iterar en ideas más rápidas y de manera más eficiente, mientras nos aseguramos de que todo el contenido terminado en el producto final sea humano creado. Nuestro objetivo es empoderar la creatividad y la flexibilidad de nuestros desarrolladores para entregar las mejores experiencias para los jugadores en todas partes.

" Mientras que la empresa no especificó qué áreas del desarrollo involucraron la inteligencia artificial, se aseguró a los jugadores de que el producto final será completamente moldeado por el trabajo humano. Otras empresas de juegos que han reconocido abiertamente el uso de la inteligencia artificial, como Capcom, han enfatizado que la tecnología se utiliza solo para reducir tareas repetitivas, mejorar la eficiencia administrativa y técnica, y probar conceptos que pueden o no aparecer en la versión final.

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