La inflación de la zona euro vuelve a acelerarse

La inflación de la zona euro ha vuelto a acelerarse en mayo debido al aumento de los costes de la energía y los servicios. Los precios al consumidor han subido al 3.2% en mayo, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

La inflación de la zona euro volvió a acelerarse el mes pasado debido al aumento de los costes de la energía y los servicios. Los precios al consumidor en los 21 países que comparten el euro subieron al 3.2% en mayo, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo .

El aumento estuvo impulsado por una tasa de inflación del 10.9% en los costes de la energía y un incremento del 3.5% en los precios de los servicios. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, también repuntó, alcanzando un 2.5% en mayo, desde el 2.2% de abril. Aunque las cifras son seguidas de cerca por el BCE, es improbable que modifiquen las expectativas de política monetaria a corto plazo.

Los responsables del banco central ya han dejado claro que una inflación más alta justifica un aumento de los costes de endeudamiento. Los mercados financieros han descontado casi por completo una subida de tipos de 25 puntos básicos el 11 de junio, con una o dos más previstas para el otoño boreal. Los elevados precios de la energía corren el riesgo de filtrarse a la economía en general y desencadenar presiones inflacionarias más persistentes.

Los indicadores van desde las encuestas PMI hasta los propios datos del BCE apuntan a una creciente presión sobre la economía real, y parecen probables nuevos recortes a unas previsiones de crecimiento ya débiles a medida que la guerra en Irán se prolonga y pesan los altos precios de la energía. Europa es importadora neta de energía y su sector industrial se tambalea.

Los hogares cuentan con abundantes ahorros y podrían sostener el gasto, pero la experiencia pasada apunta a que los consumidores tienden a volverse rápidamente cautelosos cuando el flujo de noticias empeora. A diferencia del repunte inflacionario de 2022, el mercado laboral también está más débil, lo que refuerza esa cautela, dicen los economistas.

Esto indica que los altos precios de la energía podrían generar menos efectos de segunda ronda sobre la inflación que hace cuatro años, aliviando parte de la presión sobre el BCE para actuar de forma agresiva





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación Zona Euro Tipos De Interés Banco Central Europeo Energía Servicios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video viral en la Central de Abasto; robots con delantal sorprenden a los comerciantesTecnología de vanguardia irrumpe en la cotidianidad comercial de la capital mexicana

Read more »

Inflación mayor a 2% en países de la zona euroLa inflación en las cuatro mayores economías de la zona euro se mantuvo por encima del objetivo de 2.0% del Banco Central Europeo (BCE) por tercer mes

Read more »

Fallece Raymond Berry, leyenda de los Baltimore Colts y los Patriots, a los 93 añosEl receptor abierto Raymond Berry, miembro del Salón de la Fama y formador de una de las duplas más legendarias de la NFL junto a Johnny Unitas, ha muerto a los 93 años. Berry, que también entrenó a los New England Patriots en el Super Bowl XX, es recordado por su impacto revolucionario en la posición de receptor y por su papel en el histórico partido de 1958 considerado "el mejor jamás jugado".

Read more »

Hey Banco busca un portafolio más diferenciado y opera como banco independiente en MéxicoHey Banco, el brazo digital de Banregio, ahora opera como banco independiente en México. La entidad busca un portafolio más diferenciado y ofrece una variedad de productos y servicios a sus clientes, incluyendo créditos de consumo, ahorro e inversiones.

Read more »