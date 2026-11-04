La inflación del eurozona sube al 4.0% en octubre y refuerza expectativas de más subidas del BCE

Eurostat confirma que la inflación alcanza el 4.0% en octubre por el encarecimiento de la energía. Los mercados descuentan nuevas subidas de tipos del BCE en 2024 y 2025.

La inflación en la zona euro registró un aumento del 4.0% en octubre de 2023, una cifra que supera el 3.8% registrado en el mes anterior y que se alinea exactamente con las previsiones de los economistas consultados por Reuters, según los datos oficiales publicados este miércoles por Eurostat. Este repunte, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Estados Unidos contra Irán, sitúa los precios minoristas en su nivel más alto en tres años y refuerza las expectativas del mercado de que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá su política restrictiva.

La energía dispara los precios minoristas

La agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, confirmó que el componente energético ha sido el motor principal de este incremento inflacionario, afectando directamente a los precios al consumo en un bloque que importa la gran mayoría de su energía. La guerra en Estados Unidos contra Irán ha actuado como catalizador de los costos energéticos, trasladando inmediatamente el impacto a las facturas de los hogares y las empresas, lo que genera una presión al alza que los analistas consideran difícil de ignorar en los próximos meses.

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Estabilidad en la inflación subyacente

A pesar del salto en el dato general, la inflación subyacente del bloque se mantuvo estable en el 2.5% durante el mes de octubre, coincidiendo con las expectativas del mercado y excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía para ofrecer una visión más clara de la tendencia de precios. Este indicador, que los responsables monetarios siguen con mayor atención para detectar presiones estructurales, no ha mostrado signos de efectos de segunda ronda difíciles de frenar, aunque los analistas advierten que este alivio podría ser limitado para los dirigentes del BCE.

El BCE ante la disyuntiva de más subidas

Ante este escenario, el Banco Central Europeo ya ha subido las tasas de interés dos veces en lo que va de año para evitar que las expectativas de crecimiento de los precios aumenten al mismo ritmo que los costos reales, pero una larga lista de responsables de política monetaria, incluidos los influyentes gobernadores de los bancos centrales de Alemania e Italia, ha señalado que otra subida en diciembre es ahora probable. Los mercados financieros descuentan entre dos y tres subidas de la tasa de depósito del BCE, actualmente situada en el 2.5%, durante el próximo año, aunque estas expectativas fluctúan constantemente en paralelo a la evolución de los precios del petróleo.

Componentes específicos y perspectivas futuras

El desglose de los datos revela que la inflación de los servicios, la partida más importante de la cesta de precios al consumo, repuntó hasta el 3.3% desde el 3.2% anterior, mientras que los precios de los bienes industriales subieron un 1.2% tras el 1.1% del mes anterior, con un aumento de los precios de los alimentos no procesados del 4.6% interanual. Las cifras parecen confirmar que la energía aún no genera efectos indirectos, pero los bajos niveles de almacenamiento de gas natural suponen un riesgo al alza importante para los costos de calefacción, especialmente en enero cuando se revisan los precios, haciendo que el BCE prevaya una inflación por encima del 4% durante gran parte del primer semestre de 2024 antes de su descenso.