La inflación médica en México ha causado un aumento en el precio de las pólizas a los asegurados, lo que podría llevar a una baja en el número de asegurados en el rubro de gastos médicos mayores en el 2026.

La inflación médica en México triplica la inflación general, lo que ha causado un aumento en el precio de las pólizas a los asegurados. Además, la modificación en el IVA también ha influido en un incremento.

En México, el alcance del seguro en general es de apenas 2.9% del PIB, lo que es por debajo de niveles de otros países latinoamericanos. El director general de Grupo Interesse, Rubén Illescas, indicó que el 2026 podría ser el primer año en donde se vea una baja en el número de asegurados en el rubro de gastos médicos mayores ante los cambios fiscales en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la inflación médica.

En México, el alcance del seguro en general es de apenas 2.9% del PIB, lo que es por debajo de niveles de otros países latinoamericanos. El director general de Grupo Interesse, Rubén Illescas, indicó que el 2026 podría ser el primer año en donde se vea una baja en el número de asegurados en el rubro de gastos médicos mayores ante los cambios fiscales en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la inflación médica.

Respecto a la propuesta congelada para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para regular a las aseguradoras que ofrecen productos de gastos médicos mayores y topar incrementos en las primas, el directivo señaló que le parecía algo que pudiera desincentivar a las aseguradoras para prestar al servicio y, al contrario, señaló que se necesita cambiar el esquema actual donde los jugadores están centrados en maximizar sus ganancias en vez de tener en medio al paciente. Es insostenible el sistema como está, tiene que cambiar.

Desde hace 30 años la inflación médica es mayor, pero la gota que derramó el vaso es el IVA, 16% sobre el costo, eso es insostenible. Y hay empresas, hay personas que dicen ‘yo ya no voy a pagar la póliza’, porque ya no pueden. ¿Cuál es una hipótesis?

Podría ser el primer año en donde no haya más asegurados de gastos médicos mayores respecto al anterior, lo que es malísimo para toda la ecuación, porque los que se quedan son los que tienen ya un siniestro, alguna enfermedad en donde dependan de la atención con el seguro. El tema no es regular los precios del seguro, el tema es el sistema que no está alineado a la salud del paciente





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