La informalidad laboral: un reto multidimensional para México y América Latina

Análisis profundo sobre la creciente informalidad laboral en México, su impacto en salarios, productividad y vulnerabilidad social, comparando cifras regionales y proponiendo medidas de reforma para reducir los costos a la seguridad social y fomentar la formalización.

La informalidad laboral es un fenómeno que trasciende la mera ausencia de protección social, afectando profundamente la economía y la calidad de vida de los trabajadores.

Al no contar con contratos formales, estos empleos suelen pagarse con salarios más bajos, se reducen las oportunidades de capacitación y la productividad general del sector cae, generando una mayor vulnerabilidad económica para los trabajadores y sus familias. Mujeres, jóvenes, personas con educación básica limitada, adultos mayores y quienes viven en zonas rurales son especialmente susceptibles de recurrir a la informalidad, pues los empleadores en estos entornos, en su mayoría pequeñas organizaciones, ofrecen pocas garantías y tienden a emplear a personas de perfil socioeconómico desfavorecido.

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Tendencias de informalidad en América Latina

Esta combinación de factores provoca que la informalidad no sea homogénea en todos los territorios y que, en algunos casos, su presencia sea casi absoluta. El tablero regional muestra una muestra de esperanza y desafíos. En América Latina, la década de 1980 vio a Brasil con una informalidad superior al 60 %, Perú por encima del 90 % en 2004 y Colombia acercándose al 70 % en 2008.

Desde entonces, la tendencia ha convergido en una caída sostenida, quedando las cifras de 2023 por debajo del 40 % en muchos países, con Perú a cerca del 70 % y Colombia alrededor del 60 %. Uruguay y Chile lideran la reducción, con tasas inferiores al 30 %, mientras que México sigue rezagado, consignando una informalidad que pasó del 60 % en 2008 al 55 % en 2025, velocidad insuficiente para enfrentar los retos.

Fragilidad del tejido empresarial y creación de empleo

En 2024‑2025, el país registró los niveles más bajos de creación de empleo formal en la última década (excluyendo la pandemia), y el número de patrones registrados cayó un 1,7 % y 2,4 % respectivamente. En la misma línea, el tejido empresarial se muestra frágil: en 2025 el 94 % de los patrones eran micro y pequeñas empresas, de los cuales solo el 4,7 % correspondían a medianas y apenas el 1,2 % a grandes negocios, lo que evidencia una peligrosa concentración en la base productiva.

La disparidad entre las entidades federativas es profunda. Coahuila y Nuevo León sitúan la formalidad por encima del 65 % gracias a la manufactura y a un enfoque exportador que obliga a cumplir con regulaciones más estrictas. En contraste, Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan formalidad inferior al 25 %, con una brecha de 45,2 puntos porcentuales entre el norte y el sur.

Factores de informalidad y propuestas de la OCDE

Este fenómeno se vincula con un conjunto de factores: déficit educativo, burocracia asfixiante, cargas fiscales y de seguridad social elevadas, baja productividad, inseguridad y servicios públicos inadecuados. Reducir la informalidad exige un enfoque multipartita que incluya la simplificación administrativa, ajustes a las tasas de cotización y un ambiente de incentivos para la formalización. La OCDE sugiere aplicar una tarifa progresiva de cotización, con reducciones para ingresos bajos y aumentos graduales para ingresos más altos, garantizando la sostenibilidad del sistema.

En Colombia, la reforma de 2012 eliminó contribuciones del empleador fiscal y redujo la tasa total de cotización del 29,5 % al 16 %, resultando en una disminución de la informalidad de 2‑4 puntos porcentuales y mayor efecto en pymes. México necesita adoptar medidas semejantes para evitar que el mercado laboral continúe deteriorándose bajo la presión de costos y la falta de incentivos, pues de lo contrario se corre el riesgo de perpetuar una economía marcada por la precariedad y la desigualdad.