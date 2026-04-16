La Inteligencia Personal de Gemini de Google Se Vuelve Gratuita y Llega a Más Mercados

Google Gemini expande su avanzada función de inteligencia personal, que se conecta a tus aplicaciones y servicios para ofrecer recomendaciones personalizadas, a nivel mundial y sin costo. Latinoamérica será uno de los primeros mercados en beneficiarse de esta democratización de la IA avanzada.

Gemini , uno de los chatbots de inteligencia artificial más potentes y versátiles del mercado, está a punto de democratizar una de sus funcionalidades más avanzadas.

Esta herramienta de Google ha destacado por su profunda integración con el ecosistema de la compañía, sincronizándose con aplicaciones y servicios esenciales como NotebookLM, y presentando avances superiores a modelos de la competencia como ChatGPT.

Una de estas innovaciones, hasta ahora reservada para usuarios de pago, se convertirá en acceso libre muy pronto, además de extenderse a nuevos mercados internacionales.

Nos referimos a la función de inteligencia personal de Gemini, una capacidad que permite al modelo de IA conectarse con diversas aplicaciones y servicios vinculados a tu cuenta.

Esto le otorga un contexto más rico sobre tus gustos, preferencias y hábitos, permitiendo interacciones mucho más personalizadas y eficientes.

Por ejemplo, si buscas recomendaciones de bolsos, Gemini podría analizar las fotos de tu colección en Google Fotos y sugerirte modelos que se alineen perfectamente con tu estilo personal.

Según informa Android Authority, un portal especializado en noticias de la marca, Google está activamente expandiendo esta inteligencia personal más allá de Estados Unidos, incluyendo regiones como Latinoamérica en su próxima fase de despliegue.

Sin embargo, los usuarios en Europa deberán esperar un poco más para disfrutar de estas capacidades.

La gratuidad de la inteligencia personal de Gemini es una noticia significativa.

A medida que la función se expande geográficamente, también lo hará la lista de idiomas compatibles.

Lo más relevante es que esta inteligencia personal, que actualmente es una característica premium accesible solo a través de los planes Google AI Plus, Pro y Ultra, pasará a ser completamente gratuita.

Si bien se espera que mantenga su estatus de pago durante las primeras semanas de su lanzamiento global, Google tiene previsto que esté disponible para todos los usuarios en el plan gratuito.

Este movimiento sigue la estrategia observada en Estados Unidos, donde la inteligencia personal de Gemini se volvió gratuita hace unas semanas, tras un periodo inicial de acceso restringido a pagos.

La implementación de estas nuevas funcionalidades se realizará mediante una actualización de la aplicación Gemini y también estará disponible en su versión web.

El despliegue será gradual, lo que significa que podría tomar varias semanas hasta que todos los usuarios puedan acceder a estas mejoras.





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gemini Inteligencia Artificial Google Gratuito Expansión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Microsoft lanza una IA que genera imágenes 40% más rápido que GeminiMicrosoft presenta MAI-Image-2-Efficient, un modelo de generación de imágenes que supera en 40% de velocidad a Gemini 3.1.

Read more »

¡Inteligencia Personal de Google llega a México! Así funcionaConoce Inteligencia Personal, la nueva función de IA de Google que se anticipa a tus necesidades y que acaba de llegar a México

Read more »

Jorge Cuesta: el sacrificio de la inteligenciaCruel determinación que exigió lo que menos tolera un condenado: tiempo, a menos que -como el nuestro- se entregue en una expiación frenética y que de común acuerdo con Lope de Vega crea que: “No hay vida como la muerte, para quien vive muriendo”

Read more »

Google lleva lo mejor de Gemini al Mac con su nueva app de escritorioGoogle acaba de lanzar la primera app de escritorio de Gemini, que se encuentra disponible exclusivamente en Mac.

Read more »

Laura Flores luce abdomen a los 62 y desata dudas: ¿es real o inteligencia artificial?La actriz dividió los comentarios en redes y aclaró la confusión

Read more »

Alexandre Ramagem sale de prisión en EU; exjefe de inteligencia de Bolsonaro enfrenta condena en BrasilFue condenado a 16 años por intento de golpe y escapó de Brasil antes de solicitar asilo en Estados Unidos

Read more »