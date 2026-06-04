La inversión en México crece 0.4 por ciento en marzo, pero se contrae 3.1 por ciento anualmente

La inversión en México experimentó un crecimiento de 0.4 por ciento en marzo en comparación con febrero, pero a tasa anual se contrajo 3.1 por ciento. La inversión en maquinaria y equipo es una buena noticia, pero todavía resulta insuficiente para compensar la caída en meses recientes.

La inversión en México creció 0.4 por ciento en marzo en comparación con febrero, pero a tasa anual se contrajo 3.1 por ciento. Según Gabriela Siller Pagaza, directora de Analisis Económico Financiero de Banco Base, la inversión en maquinaria y equipo es una buena noticia, pero todavía resulta insuficiente para compensar la caída en meses recientes.

La inversión en construcción cayó por tercer mes seguido, siendo su mayor caída mensual desde octubre del 2024. La inversión fija bruta cayó 3.1 por ciento en comparación con marzo del año pasado y acumuló 19 meses seguidos con caídas. La contracción anual fue ocasionada por una baja de 3.2 por ciento en la inversión de construcción y de 3.2 por ciento en maquinaria y equipo, indicó el Inegi.

La inversión en construcción no residencial creció 0.4 por ciento, mientras que la residencial mostró un desplome de 8.4 por ciento. La pérdida en maquinaria y equipo fue ocasionada por un desplome de 7.3 por ciento en la inversión de bienes nacionales y de 1.6 por ciento en los bienes importados.

Las caídas en la inversión se deben a la percepción de deterioro en el Estado de derecho en México y la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos. Las caídas en la inversión limitan la capacidad productiva del país y por tanto el crecimiento económico de largo plazo





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