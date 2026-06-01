La investigación del accidente de tráfico que mató a un abuelo en Oklahoma fue improvisada y estancada por una larga batalla legal

La investigación del accidente de tráfico que mató a un abuelo y herido a su nieta de ocho años en Oklahoma fue improvisada y estancada por una larga batalla legal por el acceso a la información pública. El accidente ocurrió el 12 de mayo de 2019 en la ciudad de Guymon, Oklahoma, cuando el abuelo, Juan Mejía-García, conducía su hija, Petronila Mejía-Ramos, de ocho años, de regreso a casa después de una visita a unos familiares.

La investigación del accidente de tráfico que mató a un abuelo y herido a su nieta de ocho años en Oklahoma fue improvisada y estancada por una larga batalla legal por el acceso a la información pública.

El accidente ocurrió el 12 de mayo de 2019 en la ciudad de Guymon, Oklahoma, cuando el abuelo, Juan Mejía-García, conducía su hija, Petronila Mejía-Ramos, de ocho años, de regreso a casa después de una visita a unos familiares. La camioneta del agente de la ley Eldon 'Len' Halliburton, miembro del Grupo de Trabajo Antidrogas del Distrito Uno, aceleró hacia el oeste por la US 412 y se estrelló contra el coche de Juan en la intersección de Mile 33 Road y US 412.

La investigación posterior al accidente ha sido objeto de críticas por la forma en que se llevó a cabo, incluyendo la falta de grabaciones de las cámaras de los vehículos patrulla y las cámaras corporales de los agentes de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma que respondieron al incidente. Los registros de la investigación también muestran que el personal del Departamento de Seguridad Pública declaró inicialmente que no existían grabaciones de las cámaras de los vehículos patrulla ni de las cámaras corporales de ninguno de los cuatro agentes que respondieron al incidente.

La primera acción registrada tras la llegada de un agente al lugar del accidente fue solicitar una grúa para retirar el coche de Juan. Ambos vehículos serían retirados en el plazo de una hora, y transcurriría media hora más antes de que el agente asignado a investigar los accidentes mortales fuera registrado como en camino al lugar. Un informe de colisión, exigido por ley, lleva un sello que indica 'investigación completada'.

La investigación ha sido objeto de críticas por la forma en que se llevó a cabo y ha planteado interrogantes sobre la respuesta de las fuerzas del orden ante un trágico accidente que involucró a uno de sus agentes y a una familia inmigrante





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