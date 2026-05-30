La jefa de Gobierno de la Ciudad de México anuncia la reinstalación del ajolote en el Estadio Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que la figura monumental del ajolote será reinstalada en los próximos días en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, después de ser retirada temporalmente por motivos de protección civil.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , anunció que la figura monumental del ajolote será reinstalada en los próximos días en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, después de ser retirada temporalmente por motivos de protección civil.

Brugada desmintió que la medida fuera ordenada por la FIFA o por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y aseguró que el ajolote es un símbolo de la ciudad y no tiene que ver con el Mundial de Fútbol 2026. La jefa de Gobierno también informó que la escultura del ajolote capitalino ubicada al exterior del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en las inmediaciones del Zócalo, será retirada y posteriormente reinstalada debido a la colocación de estructuras para el FIFA Fan Fest.

Brugada sostuvo que las versiones sobre una supuesta prohibición de usar al ajolote como un símbolo para promover el Mundial de Fútbol 2026 forman parte de una campaña contra el gobierno local, y subrayó que por el contrario, se continuará reivindicando a este animal endémico de la capital como símbolo de la ciudad. La capital del país es sede mundialista en la que se va a llevar a cabo la inauguración del torneo internacional, y por lo tanto, tiene todo el derecho de sacar símbolos para promover el mundial, expresó Brugada.

La polémica se desató después de que legisladores y figuras públicas cuestionaron la remoción del ajolote, al considerar que se trataba de un símbolo impulsado por el gobierno capitalino para promocionar a la ciudad como sede mundialista. El Gobierno de la Ciudad de México emitió un posicionamiento público para rechazar las versiones difundidas, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también emitió una nota aclaratoria para negar cualquier intervención relacionada con el retiro de la figura.

La FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para la Copa Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, sin que exista una exclusión o prohibición expresa hacia la figura del ajolote u otros símbolos locales





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