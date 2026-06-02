La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presenta avances en obras para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó sobre los avances de diversas obras de infraestructura, movilidad, recuperación de espacios públicos y seguridad que se desarrollan en la capital del país con motivo de la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre las obras mencionadas, se encuentra la construcción de un parque elevado en Tlalpan, que contará con cerca de dos kilómetros de longitud y será destinado exclusivamente al tránsito peatonal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina , informó sobre los avances de diversas obras de infraestructura, movilidad, recuperación de espacios públicos y seguridad que se desarrollan en la capital del país con motivo de la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que tendrá a la Ciudad de México como sede del partido inaugural.

En entrevista con Lupita Juárez por el programa de República H, en El Heraldo Televisión, en el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, Clara Brugada Molina explicó que el torneo internacional impulsó la aceleración de proyectos previamente contemplados por la administración local. Estamos recibiendo el Mundial, porque te quiero decir que el Mundial fue el acelerador de muchas obras, señaló.

La mandataria capitalina destacó que el parque elevado, actualmente en construcción, contará con cerca de dos kilómetros de longitud y estará destinado exclusivamente al tránsito peatonal. Indicó que conectará diversos puntos de la ciudad, incluyendo Tlaxcoaque, la futura Universidad de las Artes, así como las estaciones San Antonio Abad y Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se hace justicia territorial en esta zona que es saliendo prácticamente del Centro Histórico.

Se logra que las personas con dignidad puedan tener espacios públicos, afirmó. Clara Brugada Molina detalló que el mobiliario urbano instalado en este espacio será elaborado con materiales reciclados, principalmente plásticos recuperados, como parte de una estrategia de economía circular. Todo el mobiliario estamos hablando de economía circular, de darle una nueva vida, transformar el plástico en un uso como es esta zona de equipamiento, de sillas, de bancas, explicó.

Asimismo, informó que el parque contará con más de 200 árboles, miles de plantas y ocho elevadores para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad limitada. También albergará actividades culturales, deportivas y de atención social. Va a haber actividades sociales, servicios, salud mental, bienestar emocional, cultura. Todas las tardes va a haber actividades culturales diversas y gratuitas, comentó.

Más de 2 mil acciones y obras para la ciudad La jefa de Gobierno indicó que, además de este proyecto, se desarrollan numerosas intervenciones urbanas y de movilidad. Entre ellas destacó la rehabilitación y modernización del Tren Ligero que conecta Taxqueña con Xochimilco, la adquisición de nuevas unidades y la ampliación de infraestructura de electromovilidad. Hemos hecho obras, por ejemplo, 100 kilómetros nuevos de electromovilidad, porque esa es la etapa en la que estamos en la ciudad, señaló.

También informó que próximamente entrarán en operación nuevas rutas de transporte eléctrico y que serán inauguradas 20 estaciones del Metro intervenidas. En materia deportiva, destacó la rehabilitación y construcción de 316 canchas para fomentar la práctica del futbol entre niñas, niños y jóvenes. Creemos que otro Mundial es posible. Queremos un Mundial para la población que no va a poder acceder al estadio, pero queremos que estén jugando, que puedan divertirse, expresó.

Iluminación y seguridad Clara Brugada Molina aseguró que la administración capitalina mantiene una estrategia de mejoramiento urbano mediante la iluminación de vialidades y espacios públicos. Detalló que fueron intervenidos 57 kilómetros del Centro Histórico, además de 334 kilómetros de avenidas y calles en distintas zonas de la ciudad. Pensamos que la seguridad empieza si tenemos una avenida o una calle bien iluminada, sostuvo.

En materia de seguridad pública, informó que durante 2025 los delitos de alto impacto registraron una disminución de 12 por ciento y los homicidios una reducción de 9 por ciento. Adquirimos 3 mil 500 nuevas patrullas para la ciudad y también 30 mil videocámaras, indicó. La mandataria agregó que la Ciudad de México se encuentra preparada para recibir a visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026. Estamos listos y preparados para recibir el Mundial, concluyó





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Mundial De La FIFA 2026 Clara Brugada Molina Parque Elevado De Tlalpan Obras De Infraestructura Movilidad Recuperación De Espacios Públicos Seguridad Economía Circular Iluminación Urbana Mobiliario Urbano Actividades Culturales Deporte Acceso A La Cultura Y El Deporte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congreso de la Ciudad de México aprueba endurecer sanciones por tirar basura y abandonar animales muertosEl Congreso de la Ciudad de México aprobó un decreto que aumenta las multas y sanciones por arrojar basura en la vía pública y abandonar animales muertos o desechos. Las penas incluyen arresto de 20 a 36 horas o servicio social, enfocándose también en actividades de protección y bienestar animal. La medida busca combatir tiraderos clandestinos y mejorar la imagen y salud pública.

Read more »

Más de 9 mil policías resguardarán Estadio Ciudad de México y el FIFA Fan FestAdemás, la SSC resguardará las 18 sedes donde tendrán lugar los festivales futboleros que se instalarán en distintos puntos de las 16 alcaldías, para lo que se desplegarán 291 elementos apoyados por 75 vehículos

Read more »

Apertura de la Copa Mundial FIFA 2026: México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de MéxicoEl 11 de junio se disputará el partido inaugural de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde México recibirá a Sudáfrica, equipo que no ha registrado victorias en la fase clasificatoria y llega con dudas tras eliminaciones recientes.

Read more »

Casa Ciudad de México-International Media CenterLa Ciudad de México inauguró la Casa Ciudad de México-International Media Center, un espacio destinado a concentrar la operación informativa y logística para medios nacionales e internacionales durante la Copa Mundial FIFA 2026

Read more »