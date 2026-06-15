La jornada del lunes en la Copa del Mundo: presentación de ocho selecciones

La jornada del lunes marcará la presentación de ocho selecciones en la Copa del Mundo, con partidos de gran expectativa y transmisión por televisión abierta.

La jornada del lunes marcará la presentación de ocho selecciones que buscarán iniciar con puntos su participación en la fase de grupos del torneo. Uno de los encuentros con mayor expectativa será el de la selección española, que inicia su participación con una generación que combina jugadores jóvenes y elementos con experiencia internacional.

Este partido se llevará a cabo en el Grupo H. Otro de los partidos destacados del día será el de, que cerrará la programación del lunes. Con los partidos programados para este lunes, la Copa del Mundo seguirá completando la primera fecha de la fase de grupos antes del inicio de la segunda ronda de encuentros, donde comenzarán a definirse las posiciones de cada sector.

Las selecciones participantes buscarán sumar sus primeros puntos en un torneo donde los resultados iniciales suelen ser determinantes para avanzar a la fase de eliminación directa. Los cuatro encuentros programados para este día están contemplados para transmisión por televisión abierta. España vs. Cabo Verde se llevará a cabo a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que Irán vs. Nueva Zelanda se jugará a las 20:00 horas.

Es importante destacar que Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7 y TUDN no tienen programada la transmisión de partidos del Mundial durante la jornada del lunes 15 de junio para los aficionados que deseen seguir la actividad de los equipos en vivo





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