La escena de la cueva en 'Macario' es una de las más recordadas y difíciles de replicar en el cine moderno. La mano de Gabriel Figueroa la completa con una visión ritual de la muerte y una fotografía en blanco y negro que hace que las velas parezcan frágiles y llenas de vida.

La joya de 'Macario' que el cine moderno no puede replicar: El truco de Gabriel Figueroa para filmar a la muerte Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS.

Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation' Hoy, la escena de la cueva sigue siendo la joya que el cine moderno mira con respeto porque hay una precisión visual dificilísima de repetir. No solo es una película clásica: es una de esas imágenes que México parece guardar en la memoria aunque alguien no la haya visto completa.

El campesino con hambre, el guajolote para cenar, la aparición de Dios, el Diablo y la Muerte y la pobreza convertida en un cuento moral. Todo tiene una pizca de fábula y de leyenda contada antes de irse a dormir.

La cinta de Roberto Gavaldón, estrenada en 1960, llegó en un momento donde el cine mexicano todavía sabía mirar a los rostros, los paisajes y las sombras. interpretó a Macario, un hombre pobre que solo quería comerse un guajolote entero, pero termina haciendo un pacto con la Muerte. La película fue presentada en Cannes y se convirtió en la primera producción mexicana nominada al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera La escena más recordada llega cuando Macario entra a la cueva donde la Muerte le muestra miles de velas encendidas.

Cada una representa una vida humana. Ahí aparece la mano de Gabriel Figueroa, uno de los cinefotógrafos más importantes en la historia del cine mexicano . La escena fue filmada en las Grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero, y para lograrlo, usaban centenares de veladoras. Fue una visión de la muerte construida con elementos rituales.

La anécdota más repetida sobre la secuencia habla de un trabajo artesanal con luz natural, reflejos y espejos para multiplicar el resplandor sin depender de la iluminación eléctrica que hoy se usaría en la escena. La fotografía en blanco y negro hace que las velas no se vean simplemente bonitas. Se sienten frágiles. El brillo recorre las paredes de piedra, dibuja el rostro de Ignacio López Tarso y convierte cada sombra en una amenaza.

Figueroa había construido buena parte de su prestigio con cielos inmensos, nubes dramáticas, rostros de campesinos y paisajes monumentales, pero aquí hizo lo contrario. Encerró todo en una cueva y consiguió que pareciera infinita. La película adapta una historia de B. Traven y la traslada a un México virreinal atravesado por hambre, fe, culpa y superstición . También se volvió una película asociada al Día de Muertos porque entiende la muerte como compañía, amenaza y destino





SensaCine México / 🏆 51. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Makario Gabriel Figueroa Muerte Tragedia Bandera

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chivas: El Rebaño logra la hazaña y clasifica a semifinales tras empatar con Tigres en el marcador globalEl Rebaño de Gabriel Milito se instaló en la antesala de la final con un doblete de Santiago Sandoval en el estadio Akron

Read more »

Chivas: Gabriel Milito se mantiene cauto tras pase del Rebaño a semifinales del Clausura 2026El director técnico rojiblanco prefiere conversar la calma luego de que el Rebaño se instalara en la antesala de la final

Read more »

Chivas se mudará al Estadio Jalisco tras avanzar a semifinales del Clausura 2026Gabriel Milito destacó que donde juegue el equipo, simpre hay una conexión importante con el público.

Read more »

Gabriel Milito opina sobre jugar en el estadio Jalisco las semifinalesEl técnico rojiblanco confía en la conexión entre el equipo y la afición sin importar la sede

Read more »