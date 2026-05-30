La jueza Nora Victoria Bonilla se desvinculó de la causa de Víctor Hugo Sepúlveda acusado de defraudar a inversionistas con 251 millones de pesos

Primero otorgó una suspensión de amparo que liberó a Víctor Hugo Sepúlveda socio de Peak Investment Fund Management acusado de defraudar a inversionistas con 251 millones de pesos y ahora la Jueza Décimo Tercera de Distrito con sede en Tampico Tamaulipas alegó que no tiene jurisdicción territorial para conocer el asunto Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril pero gracias a la jueza Nora Victoria Bonilla no se le pudo ejecutar la orden de aprehensión en su contra y permaneció en libertad La suspensión había sido concedida desde enero sin que se hubiera informado públicamente o diera vista a las víctimas del fraude El 8 de mayo ya cuando se desconocía el paradero de Sepúlveda la misma juzgadora revocó la suspensión porque el acusado incumplió con la condición de comparecer ante el Juez que lleva la causa penal en su contra Finalmente el miércoles en la audiencia constitucional del amparo Bonilla se desvinculó alegando que no tenia competencia territorial porque la aprehensión ocurriría en Nuevo León Uno de los inversionistas afectados cuestionó a las autoridades de ambos estados y urgió a las nuevoleonesas a detener al acusado Al Poder Judicial y a la Fiscalía les corre atole por las venas ¿muévanle que se vean las ganas de volverlo a agarra.

Primero otorgó una suspensión de amparo que liberó a Víctor Hugo Sepúlveda socio de Peak Investment Fund Management acusado de defraudar a inversionistas con 251 millones de pesos y ahora la Jueza Décimo Tercera de Distrito con sede en Tampico Tamaulipas alegó que no tiene jurisdicción territorial para conocer el asunto Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril pero gracias a la jueza Nora Victoria Bonilla no se le pudo ejecutar la orden de aprehensión en su contra y permaneció en libertad La suspensión había sido concedida desde enero sin que se hubiera informado públicamente o diera vista a las víctimas del fraude El 8 de mayo ya cuando se desconocía el paradero de Sepúlveda la misma juzgadora revocó la suspensión porque el acusado incumplió con la condición de comparecer ante el Juez que lleva la causa penal en su contra Finalmente el miércoles en la audiencia constitucional del amparo Bonilla se desvinculó alegando que no tenia competencia territorial porque la aprehensión ocurriría en Nuevo León Uno de los inversionistas afectados cuestionó a las autoridades de ambos estados y urgió a las nuevoleonesas a detener al acusado Al Poder Judicial y a la Fiscalía les corre atole por las venas ¿muévanle que se vean las ganas de volverlo a agarra





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