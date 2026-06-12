La lengua verde de Alejandro Fernández: la polémica que opacó su himno en el Mundial 2026

Alejandro Fernández enfrentó una polémica por un video donde su lengua aparece verde, que atribuyó a una pastilla de miel. A pesar de la controversia, su interpretación del himno en la inauguración del Mundial 2026 fue ovacionada.

La participación de Alejandro Fernández en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo marcada por la emoción, los reflectores y también por una controversia que lo acompañó durante semanas.

El cantante mexicano fue elegido para interpretar el Himno Nacional Mexicano ante miles de aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de México, en un momento que rápidamente se convirtió en tendencia. La actuación de El Potrillo recibió una fuerte ovación del público, pero en redes sociales muchos usuarios también recordaron una imagen que había causado revuelo días antes: una fotografía donde se observaba al artista con la lengua de un tono verde mientras se encontraba sobre el escenario.

La imagen había abierto una ola de comentarios y teorías en plataformas digitales. Algunos usuarios especularon sobre posibles problemas de salud, mientras que otros hicieron bromas relacionadas con la higiene del cantante. La situación llegó incluso a convertirse en uno de los temas más comentados alrededor del artista. El origen del video se remonta a finales de mayo, durante una presentación de su gira De rey a rey.

En la grabación, de aproximadamente un minuto, Fernández aparece interpretando una nota prolongada con la boca abierta, momento en el que la cámara captó la parte posterior de su lengua con una tonalidad verde clara. Entre los comentarios que circularon se encontraba la frase: Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario, una reacción que reflejó cómo una imagen fuera de contexto puede generar interpretaciones inesperadas.

Ante la creciente conversación digital, Alejandro Fernández decidió responder y explicar lo ocurrido antes de presentarse en el concierto México Vibra. El cantante señaló a un periodista como parte del origen de la polémica y expresó su molestia por la atención que recibió el tema. Comentó que venía de terminar su segundo espectáculo consecutivo y que se tomó una pastilla de miel para proteger su garganta, lo que causó el cambio de color.

También cuestionó la saturación de la cámara que pudo haber intensificado el tono verde, y manifestó su incomprensión ante el afán de generar noticia donde no la hay. La controversia por la lengua verde no fue el primer momento reciente en que la salud de Alejandro Fernández estuvo bajo la mirada pública. En septiembre de 2025, el cantante tuvo que cancelar algunos conciertos programados en Estados Unidos debido a una enfermedad que requirió reposo.

Posteriormente, se informó que el motivo de aquella pausa había sido un cuadro de salmonelosis, situación que obligó al artista a modificar temporalmente su agenda profesional. Sin embargo, tras recuperarse, Fernández retomó sus presentaciones y continuó con una intensa actividad musical. Su aparición en la inauguración del Mundial 2026 representó uno de los momentos más esperados por sus seguidores.

La presentación del himno transcurrió sin incidentes importantes y el cantante logró completar uno de los actos más simbólicos del evento deportivo. Su interpretación generó comentarios positivos por la fuerza vocal y la presencia escénica mostrada ante un público internacional. La familia Fernández también ha estado relacionada en distintas ocasiones con momentos de alta atención pública debido a interpretaciones del himno, por lo que la participación de Alejandro tenía una carga adicional de expectativa.

Después de su actuación en el Estadio Ciudad de México, las redes sociales nuevamente se llenaron de opiniones sobre el cantante. Mientras algunos usuarios analizaron detalles técnicos de su interpretación, otros destacaron la emoción del momento y el significado de escuchar el himno en una ceremonia mundialista. También surgieron comentarios sobre una supuesta petición del artista para que las cámaras evitaran enfocarlo directamente al rostro durante la transmisión, algo que algunos relacionaron con la polémica anterior sobre su lengua.

Hasta ahora, esa versión quedó principalmente como una conversación surgida en redes sociales. El episodio mostró nuevamente la rapidez con la que un detalle visual puede convertirse en un fenómeno viral. La controversia de la lengua verde, aunque efímera, demostró cómo un instante fuera de contexto puede opacar un logro artístico de gran relevancia, como cantar el himno nacional en un evento de talla mundial.

Alejandro Fernández, a pesar de las distracciones, logró mantener el foco en su carrera y ofrecer una actuación memorable que quedará en la historia del fútbol y la música mexicana





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